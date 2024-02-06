Bu kez iyilik kazandı: BUSADER ilkokulu açıldı

BUSADER Federasyonu, bir yıl önce yaşadığımız deprem felaketinin yıktığı Hatay Samandağ’daki bir ilkokulu yeni baştan inşa ederek, Cumhuriyetimizin 100. yılına BUSADER İlkokulu olarak armağan etmenin gururunu yaşıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’dan başlattığı iyilik hareketini tüm yurda yayan BUSADER Federasyonu, tam 1 yıl önce 11 ili etkisi altına alan asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken, büyük bir projeyi tamamlamanın da mutluluğunu yaşıyor. Hatay Samandağ’da yıkılan bir ilkokulu baştan inşa etme görevini üstlenen BUSADER Federasyonu dernekleri, 2023-2024 Eğitim döneminin ikinci yarısında öğrencilerine kavuşan BUSADER İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Hatay Valisi Eşi Esra Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, protokol mensupları ile okul velileri katıldı. Okulun inşası için bir çok etkinlik gerçekleştiren BUSADER Federasyonu ve çatısı altındaki dernekler, bağışçılarının da büyük desteğiyle her tuğlasında ayrı bir emek olan okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etti.

BU DAYANIŞMA ÖRNEK OLSUN

Hatay Samandağ’daki açılış törenine Yönetim Kurulunun yanısıra Bursa, İstanbul, Ankara, Veteran, Genç ve Sanart BUSADER Yönetim ve üyeleriyle birlikte katılan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, yaşadığı mutluluk ve gururun tarifsiz olduğunu dile getirdi. Özgüle konuşmasında, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana sağlık ve eğitim alanlarındaki çalışmalarımızı ülkemizi daha ileriye taşımak üzere aralıksız sürdürüyoruz.

Eğitimi birinci önceliğimiz görüyor, sağlıklı nesiller yetiştirmek için mücadele veriyor, yüzyılın felaketini yaşayan deprem bölgesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürkümüzün Hatay hassasiyetine öncelik vererek, Samandağ BUSADER ilkokulu'nun inşaatını 6 ayda tamamlayarak eğitime kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Umarız ki tamamen gönüllülük esasıyla yapılan bu okul Türkiye’de sivil toplumun gücünü gösterdiğimiz bir dayanışma örneği olur." dedi. Özgüle, herkesi toplumda ihtiyaç sahibi olanlara destek vermeye davet ederek, "Gelin umut olun; Umut olun geleceğimize güvenle, inançla bakalım, yardımlaşmanın, dayanışmanın hazzını, birlik olmanın gücünü, hep birlikte yaşayalım” diyerek konuşmasını noktaladı.