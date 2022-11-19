BTÜ’ye önemli ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İlçe Başkanı Ali Erbay, Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesine bir ziyaret gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir konuklarını, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sami İmamoğlu, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak, daire başkanları ve çok sayıda akademisyen ile birlikte ağırladı.

BTÜ’ye ziyaret gerçekleştiren İl Başkanı Gürkan, Belediye Başkanı Yılmaz ve beraberindeki konuklar, Rektör Karademir’e 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın üniversiteye, öğrencilere ve tüm paydaşlara hayırlı olması temennilerini ilettiler.

Konuklar yerleşkedeki gezilerinde 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun temelini attığı ve inşaa süreci tamamlanan G Blok Eğitim Binasını da ziyaret ettiler. Gerek akademik alanda, gerek öğrenci sayısı ve gerekse de fiziki olarak sürekli büyüme gösteren BTÜ’nün, bu yıl hizmete alınan G Blok Eğitim Binasında öğrencilerin kullanımına sunulan imkânlar, konukların takdirlerini topladı.

BTÜ’ye gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in eşliğinde yerleşkeyi gezen Belediye Başkanı Yılmaz, Kaymakam Esen, İl Başkanı Gürkan ve İlçe Başkanı Erbay, kız yurdunun yapılacağı alanda da incelemelerde bulundular. İnceleme sırasında BTÜ’nün Yıldırım ilçesinde bulunan iki yerleşkesinden biri olan Mimar Sinan Yerleşkesinde yapılacak kız yurduna tahsis edilen alan hakkında Rektör Karademir konuklarına bilgi sundu. Yerleşkede 1000 kişilik kız yurdu yapımı için tahsis edilen alanın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokolle devredildiğini aktaran Karademir, söz konusu alanın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kız yurdu yapılmak üzere ihale edildiğini belirtti. İhaleyi kazanan firmaya yakın zamanda yer tesliminin yapılacağı müjdesini de verdi.

Mimar Sinan Yerleşkesini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İlçe Başkanı Ali Erbay bir süre BTÜ’lü öğrencilerle de sohbet ettiler.