BTÜ’den yapay zeka desteği

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ‘yapay zekâ’ konusundaki birikimlerini aktarmaya hazırlanıyor. 20-21 Şubat tarihleri arasında açılacak Yapay Zekâ Uygulamaları Kış Okulu’nda katılımcılara teorik dersler ve uygulamalarla yapay zekâ konusunda bilimsel farkındalık kazandırılacak.BURSA (İGFA) - “Yapay zekâ” denilince akla gelen ilk üniversiteler arasında yer alan BTÜ, bu alanda öncü olacak çalışmalara imza atıyor. Yapay zekâ konusunda pek çok proje hayata geçirerek TÜBİTAK desteği alan BTÜ’lü akademisyenler, bu kez Yapay Zekâ Uygulamaları Kış Okulu’na hazırlanıyor. 20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek programda, katılımcılar teorik dersler ve uygulama çalışmaları aracılığıyla yapay zekâ konusunda bilimsel farkındalık geliştirecek. Müfredat, katılımcıların yapay zekâ alanında geniş bir yelpazede konuları keşfetmelerini sağlayacak. Makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme gibi konuların yanı sıra yapay zekânın topluma etkileri gibi önemli tartışma noktaları da ele alınacak. Okula, yapay zekâya ilgi duyan öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri, herhangi bir deneyime sahip olmasalar da başvurabilecek. Bursa Teknik Üniversitesinin güçlü akademik kadrosu ile gerçekleştireceği “Yapay Zekâ Uygulamaları Kış Okulu”, herkese açık ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

ZENGİN PROGRAM İÇERİĞİ

Programın ilk gününde; Etkili Chatbot Kullanımı: ChatGPT ve Bard Üzerinden Uygulamalı Anlatım, Yapay Zekânın Endüstriyel Uygulamaları, Yazılım Geliştirmede Yapay Zekâ Kullanımı: Yapay Zekâ Destekli Kodlama Asistanları ve Sağlıkta Yapay Zekâ konuları ele alınacak. İkinci günde ise; Kritik Karar Sistemlerinde Yapay Zekâ, Üretim Yönetiminde Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Uygulanması, Danışmasız Öğrenme Yöntemleri İle Genomik Verinin Analizi, MATLAB ile Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Biyolojik Ağların Oluşturulması ve Anlamlandırılması konu başlıkları katılımcılara detaylarıyla aktarılacak.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN OKULA DAVET

Yapay zekânın, günümüzde hızla gelişen teknolojinin en heyecan verici alanlarından biri olduğunu kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Bu alandaki yenilikler ve uygulamalar, iş dünyasından sağlık sektörüne, ulaşımdan eğlenceye kadar birçok sektörde devrim yaratıyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak Yapay Zekâ Uygulamaları Kış Okulu’nu hayata geçiriyoruz. Yapay zekânın heyecan verici dünyasına adım atmak isteyen tüm katılımcıları iki gün sürecek programımıza bekliyoruz” dedi.

Yapay Zekâ Kış Uygulamaları Okulu’na dileyenler http://ceng.btu.edu.tr/yzuyo/ adresinden ulaşabilecek.