BTÜ’de tüm kontenjanlar doldu

Milyonlarca üniversite adayı ve ailelerinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 yılı yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı tercih sonuçlarına göre Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bölüm kontenjanlarının yüzde 100’ünü doldurma başarısı gösterdi.BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerine göre bu yıl YKS’ye yaklaşık 3,5 milyon aday öğrenci girdi. Sınavda ter döken adaylardan 3 milyondan fazlası ise üniversite tercihi yapma hakkını elde etti.

ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre üniversitelere girmek üzere tercih haklarını kullanan adayların yaklaşık 900 bini, devlet veya vakıf üniversitelerindeki herhangi bir bölüme yerleşti.

YKS 2023 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Bursa Teknik Üniversitesi kontenjanlarının yüzde 100’ü doldu. BTÜ elde ettiği yerleştirme oranı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri oldu. BTÜ lisans programları için belirlenen kontenjanların tamamıadayların tercihlerinde gösterdikleri rağbet sonucunda doldu.

REKTÖR ÇAĞLAR’IN BTÜ’NÜN YENİ ÖĞRENCİLERİNE MESAJI

BTÜ’ye yerleşeme başarısı gösteren öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, “Bursa Teknik Üniversitesi'ni tercih eden tüm öğrencilere, BTÜ ailesine hoş geldiniz diyorum. Sizlere, genç ve yenilikçi bir devlet üniversitesi olarak son derece nitelikli akademik kadrosu, gelişmiş laboratuvarları, araştırma merkezleri ve özgün eğitim modeliyle tercih ettiğiniz alanda uzmanlaşma imkânı sunacağız. Yürüttüğümüz ve YÖK tarafından örnek bir uygulama olarak, diğer üniversitelere de tavsiye edilen İşletmede Mesleki Eğitim Programı’mız (İMEP) ile siz değerli öğrencilerimizi sanayiyi tanıyan, mesleki yeterlilikleri tam, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya hazır ve alanlarında yetkin mezunlar olarak yetiştireceğiz.

Aday öğrencilerin tercihlerine göre 2023 - YKS üniversite merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tamamlanan tercih işlemlerinin ardından BTÜ’ye kaydolmaya hak kazanan öğrenciler için kayıt takvimi de açıklandı.

Açıklanan kayıt takvimine göre BTÜ’ye yerleşme hakkı elde eden öğrencilerin kayıt işlemleri 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Açıklamada, öğrencilerin kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden yapabilecekleri belirtildi.