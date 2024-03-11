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BTÜ ve BUÜ şehir için üretecek

EĞİTİM 11.03.2024, 13:21
BTÜ ve BUÜ şehir için üretecek

Bir ilki gerçekleştirerek ortak senato toplantısında buluşan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) şehir için üretecek. Toplantıda ortak proje kararları alınırken, iki üniversite iş birliğinde, Ar-Ge günleri ve ortak sorun çözme pazarı da düzenlenecek.BURSA (İGFA) - BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz başkanlığındaki Senato Toplantısına, BTÜ ve BUÜ dekanları ve enstitü müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan BTÜ Rektörü Naci Çağlar, BUÜ ile daha önce patent devri, Filistin ve şehitlere saygı yürüyüşü gibi ortak çalışmalarda bir araya geldiklerini söyledi. Düzenlenen ortak senato toplantısı ile bu iş birliğinin daha da güçlendiğini dile getiren Çağlar, “BUÜ köklü ve güçlü bir üniversite. BTÜ de genç, dinamik, güçlü ve iddiası olan bir üniversite. Bu nedenle iki üniversitenin iş birliği içerisinde olması çok önemli. Daha önce pek çok ortak çalışmada bir araya gelmiştik. Şimdi de ortaklaşa TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi sürecimiz başlıyor. Bu gibi çalışmaların üniversitelerimize, şehrimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

 

“İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI ŞART”

İki üniversite arasındaki ilişkilerin artık daha güçlü olduğunu ve bu iş birliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Her iki üniversitenin güçlü olduğu ortak alanları mevcut. Hem bu güçlü alanların geliştirilmesi hem de yeni projelerde buluşmamız için güç birliği şart. İki üniversite olarak aynı sanayide, aynı teknolojideyiz. Bu nedenle iş birliğinin yoğun yaşanması gerekiyor” diye konuştu.

BURSA İÇİN PROJELER ÜRETİLECEK

Toplantıda her iki üniversitenin çalışmaları değerlendirilirken, fakülteler ve bölümler arası yapılabilecek iş birliği alanları da görüşüldü. Süreci devam eden ve yapılabilecek yeni ortak projelerin ele alındığı toplantıda, TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi ile ulusal ve uluslararası projeler masaya yatırıldı. Toplantıda; her iki üniversitenin bilimsel dergilerinde yayın ve hakemlik konularında iş birliği, doktora tez izleme komisyonlarında ortaklık, Ar-Ge günleri ve sorun çözme pazarı düzenlenmesi, lisansüstü çalıştayı yapılması, şehir için katkı verilecek noktaların belirlenmesi kararları alındı.

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