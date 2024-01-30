BTÜ'nün kalitesi belgelendirildi

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumsal akreditasyon alan Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) kalitesi belgelendirildi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’a akreditasyon belgesini takdim etti. Rektör Çağlar, “Bu belgeyi 2023 yılında alan 30 üniversite arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hedef, kalite adına daha güzel çalışmalar” dedi.BURSA (İGFA) - BTÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 2023 Nisan Ayı Kurul Toplantısında aldığı kararla, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında “akreditasyon belgesi” almaya hak kazandı. YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı amacıyla uyguladığı KAP kapsamında, akreditasyon almaya hak kazanan 30 üniversite arasında BTÜ de yer alma başarısı gösterdi. Yaklaşık bir yıl önce kalitesi YÖKAK tarafından tescillenen BTÜ’nün akreditasyon belgesi bugün Başkan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’a takdim edildi. Mimar Sinan Yerleşkesi Erguvan Salon’da gerçekleştirilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’nde konuşan Rektör Çağlar, BTÜ’nün; eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı gibi temel faaliyet alanlarındaki işleyiş mekanizmalarının YÖKAK tarafından tescil edildiğini söyledi.

HER ADIMDA KALİTE ÖNCELENDİ

Türkiye’de 208 üniversite bulunduğunu BTÜ’nün ise bu belgeyi almaya hak kazanan 53 üniversiteden biri olduğunu ifade eden Çağlar, “Akreditasyon belgesini almanın haklı gururunu yaşıyoruz. BTÜ olarak eğitimden, bilimsel araştırmalara, toplumsal konulardan, temel işleyişe kadar attığımız her adımın kaliteli olmasına özen gösterdik. Fiziki koşullarımız, laboratuvarlarımızın günün şartlarına uygun olması, akademisyen ve eğitim kalitemiz, dış paydaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz… Tüm bunlar ve sayamadığımız pek çok faktörü ‘en iyisi olsun’ diyerek hayata geçirmemizin karşılıklarından biri de YÖKAK’tan aldığımız belge. Kalitemize katkı koyan her bir çalışanımıza ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

DİPLOMALARIN AVRUPA’DA TANINIRLIĞI SAĞLANIYOR

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kocabıçak ise yükseköğretim kurumlarının, liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümünün değerlendirildiğini, BTÜ’nün de bu konularda oldukça iyi olduğunu söyledi. Kocabıçak, “BTÜ en genç üniversitelerden biri olmasına rağmen akreditasyonu alabilmesi çok büyük bir başarı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Öte yandan Türkiye'de 208 üniversiteden 53'ü akredite durumda. 3 üniversitenin değerlendirme süreci devam ediyor, 21 üniversite kurumsal akreditasyon aşamasında” dedi. Üniversitelerin kurumsal ve program akreditasyonlarına önem vermek zorunda olduğunu kaydeden Kocabıçak, 2023 yılından beri YÖKAK’tan alınan kurumsal akreditasyonların Avrupa Veri Tabanı'na işlendiğini, böylece diplomaların Avrupa'da tanınırlığının sağlandığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, akreditasyon belgesini BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’a takdim etti.