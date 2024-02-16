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  BTÜ-MERLAB kalitesi tescillendi 

EĞİTİM 16.02.2024, 14:15
  BTÜ-MERLAB kalitesi tescillendi 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2021 yılında akreditasyon alan Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın (BTÜ-MERLAB) bünyesindeki 2 cihaz ve 5 metot daha akreditasyon almaya hak kazandı. Daha önce 4 cihaz ve 5 metodunun akredite edildiği MERLAB’ın, dünya çapında kaliteli ve doğru analiz verdiği bir kez daha tescillenmiş oldu.  BURSA (İGFA) - Kalitesi TÜRKAK tarafından tescillenen MERLAB, bünyesinde barındırdığı cihazlarla “güvenilir test ve analizin adresi” olarak hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce 4 cihaz ve 5 metotta akredite olan MERLAB, 2024 yılına 2 cihaz ve 5 metot akreditasyonu ile başlangıç yaptı. Böylelikle MERLAB’da akredite olan toplam cihaz sayısı 6'ya, metot sayısı ise 10'a çıktı. Yüzde 80 oranında sanayiye yüzde 20 oranında ise akademiye hizmet veren Termal Gravimetrik Analizör (TGA) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) cihazları aldığı 5 metottaki akreditasyonuyla özellikle kauçuk ve tekstil sektörü tarafından tercih ediliyor. TGA sayesinde malzemenin sıcaklığa bağlı kütle değişimi, DSC ile malzemenin sıcaklığa bağlı ısı değişimi belirleniyor. Bu iki cihaz genellikle kauçuk ve tekstil sektöründen rağbet görse de diğer tüm sektörlerin taleplerine de cevap veriyor. Ar-Ge ve kalite kontrol amaçlı kullanılan TGA cihazıyla numunenin içeriği hakkında bilgi sahibi olunuyor. DSC ise malzemenin donma ve erime noktasını belirleyerek, enerjiye nasıl tepki verdiğini ortaya koyuyor.

FARKLI SEKTÖRLERE 100’ÜN ÜZERİNDE ANALİZ

MERLAB Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aygün, MERLAB’ın 6 farklı laboratuvarda 100’ün üzerinde analiz çeşitliliği ile otomotiv, havacılık, uzay, savunma, ambalaj, plastik, kauçuk, tekstil, inşaat, gıda gibi önemli alanlarda çalışan birçok kamu ve özel sektör kuruluşuna güçlü ve donanımlı alt yapısı ile hizmet veren bir laboratuvar olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ahmet Aygün, “2021 yılında laboratuvarımız genel akreditasyon aldı. Ardından 4 cihaz ve 5 metodumuz şimdi de 2 cihaz ve 5 metodumuz akredite edildi. Bu şu demek oluyor, bu cihazlarla yaptığımız test ve analizler dünya çapında güvenilir sonuç veriyor. Bu makineler farklı firmalarda da bulunuyor ancak TÜRKAK tarafından akredite almış cihaz çok azdır” dedi.

GÜVENİLİR SONUÇ İÇİN MERLAB’I TERCİH EDİYORLAR

Yeni akredite olan cihazın büyük ölçüde sanayi tarafından tercih edildiğini dile getiren Doç. Dr. Aygün, “Cihazlarımızın boş kaldığı gün yok, büyük talep görüyorlar. Analizin yorumlaması ve yazması riskli bir nokta olduğu için sanayici MERLAB’ı tercih ediyor. Biz de akredite olmuş bu ve diğer cihazlarımızla güvenilir bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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