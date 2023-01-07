BTÜ Genel Sekreterliği’nde devir teslim

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak, düzenlenen törenle görevini Selim Uzun’a devretti.BURSA (İGFA) - Genel Sekreterlik makamında gerçekleştirilen törene, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Genel Sekreter Yardımcıları Kenan Menteşe, Azam Ay ve Yener Emer katıldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Çağlar “Üniversitelerde idari anlamda en önemli görev genel sekreterlik makamı. Bugün görevi üstlenen Selim Uzun, bu görevi en iyi şekilde yürütecektir. BTÜ’yü gerek akademik gerek idari anlamda daha yukarılara taşımak ve daha iyi hale getirmek için çalışmalarımıza birlikte var gücümüzle devam edeceğiz.” dedi. Çağlar, Bayrak’a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Selim Uzun’a görevinde başarılar diledi.

Genel Sekreter Vekilliği görevini devreden Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak konuşmasına “Hiçbir makam ebedi değildir, görevler değişir.” sözleriyle başladı. “Çok nitelikli akademik ve idari kadroya sahip olan BTÜ’nün tüm idari personeli ve daire başkanlıklarıyla son derece uyumlu bir şekilde çalıştık.” dedi. Bayrak, Genel Sekreter Vekilliği görevi sırasında kendisine destek olan idari personele teşekkür etti ve Selim Uzun’a görevinde başarılar diledi.

Konuşmasına BTÜ’lü olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek başlayan Genel Sekreter Selim Uzun ise “Üniversitede hâkim olan uyumlu iş birliği ortamının devam etmesi için Rektör ve Rektör Yardımcılarımızla koordineli olarak, Rektörümüzün öngördüğü doğrultuda gereken katkıyı sağlamaya çalışacağız.” dedi. Uzun, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak’a katkıları için teşekkür etti ve başarılar diledi.

Devir teslim töreni, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın çiçek takdiminin ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.