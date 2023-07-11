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BTÜ dünya üniversiteleri arasında

EĞİTİM 11.07.2023, 10:17
BTÜ dünya üniversiteleri arasında

Dünya üniversiteleri sıralama endeksi Times HigherEducation (THE) Etki Sıralaması 2023 yılı sonuçları açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), “Nitelikli Eğitim” ile “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar” kategorilerinde dünyada ilk 300 üniversite arasında yer aldı.BURSA (İGFA) -  Glasgow Üniversitesi tarafından yürütülen Times HigherEducation (THE), 2023 yılı Etki Sıralamasında, Dünya genelinde 112 ülkeden 1.600’e yakın üniversite değerlendirmeye alındı.

Times HigherEducation Etki Sıralaması, üniversitelerin başarılarını Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda değerlendiren tek performans sıralaması olma özelliği de taşıyor. Bu yıl açıklanan küresel etki sıralaması kapsamında üniversiteler; “araştırma”, “yönetim”, “eğitim” ve “sosyal destekler” olmak üzere dört ana alanda ve 17 alt kategoride değerlendirildi.

BTÜ TOPLAM ALTI KATEGORİDE İLK 30’A GİRDİ

BTÜ, Times HigherEducation (THE), 2023 yılı Etki Sıralamasında altı kategoride Türk Üniversiteleri arasında ilk otuz üniversite arasında kendine yer buldu. “Nitelikli Eğitim” kategorisinde Türkiye’de 11. sırada yer alan BTÜ, Dünya sıralamasında ilk 300’e girdi. “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar” kategorisinde Dünya genelinde ilk 300 üniversite arasında giren Bursa Teknik Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında 7. sırayı elde etti.

“İklim Eylemi”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar”, ” Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorilerinde dünya genelinde ilk 600’de yer alan BTÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise sırasıyla 19. , 19. ve 22. sırada olma başarısının gösterdi.

Dünya genelinde ilk 800 arasında yer aldığı “Yoksulluğa Son” kategorisinde ise BTÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında 19’uncu oldu.

Türkiye’den 79 üniversitenin değerlendirildiği Genel Etki Sıralamasında BTÜ, Times HigherEducation (THE) tarafından açıklanan THE ImpactRankings 2023 genel sıralamasında ilk binde yer aldı. Genel değerlendirmede BTÜ ile birlikte 43 Türk Üniversitesi daha ilk bin üniversite arasına girme başarısını gösterdi.

Sıralamada, Üniversitelerde yürütülen Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (SKA) doğrultusunda belirlenen ‘17 Dünya Sorunu’ ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Üniversitelerin araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim düzeyleri ile toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri de sıralamanın sonuçlarına yansıdı. Sonuçlara göre dünya genelinde Avustralya Batı Sidney Üniversitesi birinciliği elde etti. İkinci sırada U.S. Manchester Üniversitesi, üçüncü sırada ise Kanada Queen’s Üniversitesi yer aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün THE 2023 Etki Listesinde yer almasının önemli ve anlamlı olduğunu kaydetti.

Üniversitelerin, Birlemiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanma sürecindeki önemli aktörler arasında görüldüğünü belirten Çağlar, BTÜ’nün bilimsel çalışmaları ile de adından söz ettirdiğini söyledi. 

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