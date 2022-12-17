BTÜ'den sokak kedilerine geri dönüşümden yuva

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, sokak kedilerini geri dönüşüm malzemeleri ile yuva sahibi yaptı.BURSA (İGFA) - Yurdun pek çok yerinden gelen sokak hayvanlarına uygulanan şiddetin görüntülerinden etkilenen BTÜ Hayvanları Anlama ve Koruma Topluluğu üyeleri, geri dönüşüm malzemelerini yuvaya dönüştürerek, yerleşkelerdeki belirledikleri noktalara koydu. Duyarlı öğrencilerin görev aldığı Hayvanları Anlama ve Koruma Topluluğu’nun yürüttüğü “Kedi Evi” sosyal çalışmasının BTÜ Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (MAUM) desteği ile gerçekleştirdi.

Topluluk üyeleri, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kedi evlerini MAUM’un Mimar Sinan Yerleşkesindeki tesisinden, Rektör Prof. Dr. Arif Karademir ile birlikte teslim aldı. Teslimatta, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş ve MAUM’un yöneticileri de hazır bulundu. Rektör Karademir, BTÜ öğrencilerinin sokak hayvanları konusunda gösterdikleri duyarlılığın örnek nitelikte olduğunu söyledi. Özellikle, sokak hayvanlarının barınmaları ile ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen projedeki kedi evlerinin imalatında kullanılan materyallerin sürdürülebilirlik anlamında, ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. Malzemelerin yerleşkede yapılan inşaatlardan arta kalan malzemelerin geri dönüştürülmesi ile elde edildiğini kaydeden Karademir, çalışma kapsamında öğrencilerin bir diğer sosyal sorumluluk konusu olan sürdürülebilirlik olgusunu da deneyimlemelerinden mutlu olduğunu kaydetti. Karademir, proje çerçevesinde yapılanların sayısal olarak değil, kamuoyunda oluşturdukları farkındalık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu anlamda, öğrencilerin çok değerli bir faaliyet yürüttüklerini sözlerine ekleyen Karademir, BTÜ Kedi Evi Projesinde emeği geçen Hayvanları Anlama ve Koruma Topluluğu üyesi öğrencilere ve MAUM personeline teşekkür etti.

uma Topluluğu üyesi öğrencilere ve MAUM personeline teşekkür etti.