BTÜ'de ilk ders Hasan Mandal'dan

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2023-2024 akademik yılı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın verdiği ilk ders ile başladı. Hasan Mandal verdiği derste ‘sürdürülebilirlik’ ilkesine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - BTÜ 2023-2024 akademik yılı Mimar Sinan Yerleşkesinde düzenlenen törenle başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Bursa Bölge Adliye Mahkeme Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Adli Yargı Mahkeme Adalet Komisyon Başkanı Ömer Gümüş, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ genç, dinamik ve güçlü bir üniversite olarak her gün daha da gelişiyor. Bu yıl aramıza katılarak tüm kontenjanlarımızı dolduran 2 bin 500’e yakın yeni arkadaşlarımızla birlikte toplam öğrenci sayımız 11 bin 500’e ulaştığını kaydetti.

Rektör Çağlar, akademisyenlerin başarı ile sürdürdüğü dış kaynaklı bilimsel projelerin toplam bütçe değeri ise 70 milyon lira civarına ulaştığını kaydetti.

BTÜ’nün sıralamasını her geçen gün daha yukarıları taşındığını vurgulayan Rektör Çağlar, TÜBİTAK tarafından açıklanan 2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksinde ilk 50 listesine giren, en genç devlet üniversitesi olduklarını belirterek, "Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan 2023’te kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biriyiz. Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En İyi Bilim İnsanları Listesi’ne 6 öğretim üyemiz girme başarısı gösterdi. QS ve THE gibi birçok uluslararası üniversite sıralama listelerine girmeyi başardık. 2023 yılı içerisinde yürütücü olarak üniversitemizden TÜBİTAK'a toplam 80 AR-GE proje başvurusu yapıldı, 15 projemiz desteklenmeye değer bulundu. Üniversitemizde 13 yıl boyunca toplam 117 TÜBİTAK AR-GE projesi desteklendi. Bu yıl destek alan 15 projemiz ise toplamda yüzde 13'e karşılık gelmektedir. Bu başarılarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

MANDAL: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKESİ ÇOK ÖNEMLİ

Daha sonra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Acil Çözüm Gerektiren Güçlüklere Karşı Yenilikçi Bilim ve Teknoloji Yaklaşımı” başlıklı akademik yılın ilk dersini verdi.

Olağanüstü durumlara dikkat çeken Hasan Mandal, “Pandemi, iklim değişikliği hammadde sıkıntısı, değer zincirlerinin sekteye uğraması; jeopolitik, ekonomik ve benzeri küresel krizler ülkeleri sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı olmaya zorluyor. Etkin bir araştırma yöntemi ile uzun vadeli, eşgüdümlü, Ar-Ge ve yenilikçi bakış açısı gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çevresel, toplumsal, teknolojik, jeopolitik ve ekonomik risklerin bağlanırlığı başlığına da dikkat çeken Mandal, “Karmaşık sistemler kapsamında çevresel, toplumsal, teknolojik, jeopolitik, riskler birbirine bağlı. Çözüm odaklı katkılar büyük çapta çok disiplinli bir iş birliği gerçekleştirmektedir” diye konuştu.