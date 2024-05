Boğaziçili Kimya Profesörü Birleşik Kraliyet Bilimler Akademisi’nde

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amitav Sanyal, Birleşik Krallık Kraliyet Bilimler Akademisi’nin Kimya Topluluğu’na (Royal Society of Chemistry) “Fellow” üye olarak seçildi. Dünyanın farklı ülkelerinden 200 üyesi bulunan Fellow grubu, global kimya topluluğunu güçlendirirken bilim politikalarının şekillenmesinde etkili oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en saygın bilim akademileri arasında Birleşik Krallık Bilimler Akademisi’nin Kimya Topluluğu (Royal Society of Chemistry), Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amitav Sanyal’ı kimya alanında üye olarak seçti. Öncü bilim insanlarını bir araya getiren “Fellow” grubu, kimya alanında keşifleri ve çalışmalarıyla tanınan ve bilime katkıda bulunan seçkin isimlerden oluşuyor. Akademi her sene dünya çapında yaptığı çalışmalarla öne çıkan bilim insanlarına üyelik veriyor. Üyeler, akademi bünyesinde oluşturulan kurul tarafından seçiliyor. Prof. Dr. Amitav Sanyal’ın seçilmiş olduğu 200 kişilik Fellow grubu global kimya topluluğunu güçlendirirken bilim politikalarının şekillenmesinde etkili oluyor.

DÜNYANIN EN SAYGIN BİLİM İNSANLARINI ÜYE OLARAK SEÇİYOR

Yaklaşık 20 yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Amitav Sanyal, kurul tarafından Fellow grubu üyeliğine seçilerek uluslararası bilim camiasında takdir görmenin kendisini ve ekibini motive ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“20 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi’ne geldim ve burada organik, polimer ve malzeme kimyası, biyoimmobilizasyon için biyomalzemeler, biyolojik sensörlerin hazırlanması, hücre ve doku büyümesi için yeni iskeletler, metal ve polimerik nanoparçacıklar gibi birçok alanda çalışmalarıma devam ediyorum. Birleşik Krallık Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu, dünyanın en saygın bilim insanlarını üye olarak seçiyor. Kurul tarafından üye olarak seçilmiş olmak ben ve ekibim için gurur verici. Böyle gelişmeler yapacağımız çalışmalar için motivasyonumuzu artırırken, genç bilim insanlarını da bilim yapmaya daha çok teşvik ediyor.”

Prof. Dr. Sanyal ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden çalışmalarda lisansüstü düzeyde görev almak isteyen genç bilim insanlarını ekibe davet ederek dünya çapında fark yaratan ve dikkat çeken çalışmalarda yer almak için önemli fırsatlar sunduklarını ifade etti.