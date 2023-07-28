Bodrum'dan üniversite adaylarına tercih desteği

Bodrum Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik “Ücretsiz Tercih Danışmanlığı” hizmeti sunuyor.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi, eğitim ve öğretim destekleri kapsamında üniversite tercih dönemine giren adaylara danışmanlık hizmeti veriyor.

Gençlerin hayalleri ve mesleki hedeflerine yönelik destek sağlamak amacıyla alanında uzman kişilerce gençlere tercih sürecinde rehberlik hizmeti sağlanacak.

Üniversite tercih danışmanlığı hizmeti, 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi ile Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye olarak gençlerimizin eğitim hayatlarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversite tercihi, gençlerimizin geleceğini şekillendiren önemli adımlardan bir tanesi. Bu dönemde onların yanında olarak doğru ve bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Uzmanlarımızla birlikte öğrencilerimize en iyi şekilde danışmanlık yapacağımıza inanıyoruz. Eğitime ve öğrencilerimize verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Tüm üniversite adayları, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için belirtilen tarih ve saatlerde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi ile Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvurabilirler.

