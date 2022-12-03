BM toplantısında Enver Yücel’den eğitim vurgusu

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Uluslararası Eğitim Merkezi’nin (CIFAL), ABD’nin Hawaii eyaletindeki 19’uncu uluslararası yıllık toplantısına katılan BAU Global ve aynı zamanda CIFAL Türkiye Başkanı olan Enver Yücel, “Ülkemiz çocuklarının sürdürülebilirlik vizyonuna sahip olarak yetişmeleri adına eğitim sisteminde önemli yeniliklere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Uluslararası Eğitim Merkezi’nin (CIFAL) uluslararası 19’uncu yıllık toplantısı, ABD’nin Hawaii eyaletinde, Chaminade Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNITAR Başkanı Nikhil Seth, BAU Global ve BM Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL) Türkiye Başkanı Enver Yücel, BAU Global Yönetim Kurulu üyeleri, dünyadaki CIFAL merkezlerinin 19 başkanı, direktörü ve yöneticiler ile akademisyenler katıldı. Toplantının ilk günkü oturumunda CIFAL merkezlerinin yöneticileri, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatırken, 2023 projeksiyonu da konuşuldu. CIFAL İstanbul Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu’nun, Türkiye’deki çalışmalarla ilgili sunumunun ardından BAU Global ve BM Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL) Türkiye Başkanı Enver Yücel, söz aldı.

Hawaii’ye, 13 bin 218 kilometre uzaklıktaki İstanbul’dan gelip daha yaşanabilir bir dünya ve insanlık için aynı amaç ve hedef doğrultusunda ortak çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yücel, “Günümüz dünyasında hepimizin yaşadığı, şahit olduğu savaşlar, açlık sorunu ve iklim krizi gibi küresel hadiseler, eğitimin ne kadar önemli ve hayati olduğunu tekrar bizlere hatırlatma fırsatı sunmuştur. BAU Global Başkanı olarak yarını inşa edecek çocukların ve gençlerin kaliteli eğitim almalarını ve sürdürülebilirlik vizyonuna sahip olarak yetişmeleri adına eğitim sisteminde önemli yeniliklere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma politikalarını anaokulundan itibaren müfredatlarımıza da ekledik. Bizim için, üniversitemiz başta olmak üzere kurumlarımızda olmazsa olmazımız, bilim ve paralelinde gelişen-geliştirilen teknolojinin, dünyanın ve insanlığın faydasına olmasıdır. Eğitim kurumları sadece öğrencilere bilgi aktarılan yerler değildir. Toplumun ve dünyanın gelişimiyle, geleceğiyle ilgili fikir ve önerilerinin aktarıldığı yerlerdir. Ancak ve ancak doğru eğitim ve bilimle toplumda barış ve huzur sağlanır, tüm küresel sorunlar çözüme kavuşur. Eğer bilim ve teknoloji, yanlış ellerde hizmet ediyorsa dünyada huzur yoktur, olamaz, barış da sağlanamaz.“ diye konuştu.

“YERELDEKİ İVME KÜRESELDE İTİCİ GÜÇ”

Değişim liderlerinin yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ve bunu çok önemli gördüğünü dile getiren Yücel konuşmasının devamında, “Pandemi ile birlikte bütün üretim, tüketim ve dağıtım modelleri yeniden şekillendi, güncellendi. Dünyadaki bir çocuğun açlığı artık hepimizi ilgilendiriyor. Küresel boyutta ekonomiyi bu çağın gereklerine göre dönüştürüp dünya ve insanlığa uygun sistemler geliştirmek zorundayız. İklim değişikliği, pandemi, bölgesel savaşlar başta olmak üzere geleceğe dair tüm tehditlerle baş edebilmemiz için bir an önce kendimize dönmemiz ve yerelden başlayarak bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gündemimize almalıyız. Sürdürülebilir kalkınma konusunda atılan ilk adımlar hep küreselden yerele doğru ilerlemişti. Oysa sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme ancak yerel paydaşların bilgisi ve katılımı ile başarılı olabilir. Yerel paydaşların ve bireylerin küresel amaçları sahiplenmesi için karar mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi son derece önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yerelde özellikle kadının güçlenmesi, tarımda ve hayvancılıkta bilimsel ve yeşil büyüme odaklı girişimlerin artması ve yerelden başlayan uyanışın küresel sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olması adına çalışmalıyız.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KÖYDEN VE TARIMDAN BAĞIMSIZ SAĞLANAMAZ”

Tarımın önemini bilen köyde doğup büyümüş biri olarak özellikle kadınların güçlendirilmesini de hedefleyerek yerelde kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ettiğini hatırlatan Yücel, “Tarım ve hayvancılığın yanı sıra karbon salınımının sıfır olduğu nokta, 2 bin 700 rakımlı Giresun Kulakkaya Yaylası’nda koyun yünlerinden yapılan keçeden ürünler üreten kadınlarımız, küresel moda dünyasına adım atmaya çok yakınlar. Sürdürülebilir kalkınma köyden ve tarımdan bağımsız sağlanamaz. Geçmiş, bugün ve gelecek bağını kurabilen, bilimsel düşüncelere ve yerel duygulara sahip liderler olarak sorunların değil çözümün parçası olmalıyız” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından toplantı, CIFAL liderlerinin workshopları ve konsorsiyum üzerinde çalışmalarıyla devam etti.