Bingöl Üniversitesi'in YKS’de yerleştirme oranı yüksek

Bingöl Üniversitesi'nin lisans programlarında yüzde 96,12, ön lisans programlarında yüzde 99,72 doluluk oranı yakaladı. Üniversiteye giren öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak tebrik ettiBingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi, Yükseköğretime Giriş Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre başarılı bir performans sergiledi.

Üniversitenin 10 fakülte ve 1 yüksekokuluna bağlı lisans programları için ayrılan 2.062 kontenjandan 1.982 kontenjan dolarken, 6 meslek yüksekokulu için ayrılan 3.254 kontenjandan sadece 9 kontenjan boş kaldı.

Üniversitenin lisans programları doluluk oranı yüzde 96,12’ye ulaştı.

Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi tamamen doldu. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde sadece 4 kontenjan boş kalırken, İslami İlimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ise birer kontenjan açıldı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde ise ÖSYM’nin ilk 300.000 öğrenci içinde yer alma zorunluluğu nedeniyle doluluk oranı düşük kaldı.

Ön lisans programları doluluk oranı ise yüzde 99,72’ye ulaştı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu ve Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tüm kontenjanlarını doldurdu. Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun sadece 4 kontenjanı boş kalırken, Genç Meslek Yüksekokulu’nun 2 kontenjanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun ise 3 kontenjanı boş kaldı.

Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi YKS puanı ile başvuran ve özel yetenek sınavlarında başarı gösteren 120 öğrenciyi daha bünyesine kattı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek, üniversiteye giren öğrencileri tebrik etti.