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Bilim, kültür ve sanatın yeni adresi

EĞİTİM 02.11.2023, 07:40
Bilim, kültür ve sanatın yeni adresi

Genç Akademi Kafe Sıhhiye, bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin yeni adresi oldu.ANKARA (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Genç Akademi Kafe Sıhhiye, Ankara Us Atölyesi iş birliğiyle hafta sonunda gerçekleştirilen bilim ve felsefe konferanslarına ev sahipliği yaptı.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta öğrenciler olmak üzere tüm Başkentlileri sanat, spor, kültür ve bilimle buluşturmak için pek çok projeye imza atmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Us Atölyesi iş birliğiyle Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de bilim ve felsefe konferansları düzenlendi.

KONFERANSLARA 600 KİŞİ KATILDI

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve iki gün süren konferansları, çoğunu öğrencilerin oluşturduğu 600 kişilik bir grup izledi.

Ankara Us Atölyesi ile birlikte tüm projelerini Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de gerçekleştireceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, “Felsefeyi, kültürü, sanatı burada rahat ve özgür bir biçimde tartışmak istiyorduk ve bunun için bu kafeyi yeni hizmete açtık. Burası birkaç yıl öncesine kadar dezavantajlı grupların girip çıktığı metruk bir alandı. Hızlı bir şekilde burayı dönüştürdük. Bundan sonra bütün kültürel faaliyetlerimizi burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

 UZMANLARLA VATANDAŞLARIN YENİ BULUŞMA MEKÂNI

Pek çok farklı konuda entelektüel yaklaşıma sahip araştırmacı, yazar, akademisyen, sanatçı ve bilim insanları ile vatandaşların yeni buluşma mekânı olmaya aday olan Genç Akademi Kafe Sıhhiye’nin ilk konukları Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Hasan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, Doç. Dr. Metin Berberoğlu oldu.

Felsefe konferansına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, son dönemde entelektüel organizasyonların çok azaldığını ve toplumun kültürel açıdan çoraklaştığı bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, “Düşünme, düşündüklerimi paylaşma zemini bulmam açısından hem Ankara Us Atölyesi’nin hem de Ankara Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu bu imkân hararetimi giderdi. Böyle bir ortamda bulunmaktan hem onur duyuyorum hem de mutlu oluyorum” diyerek düzenlenen etkinliklerden duyduğu mutluluğu paylaştı.

Genç Akademi Kafe Sıhhiye’nin açılmış olmasını Ankara’ya ve Ankara Büyükşehir Belediyesine yakışan bir uygulama olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ise “Burasının açılmış olması çok olumlu. Ankara Us Atölyesi ve Büyükşehir Belediyesinin ortak işler yapmaya başlaması da Ankara’nın zengin olan entelektüel birikimi için yeni bir kapı oldu” dedi.

 “BİR YERİN KÜLTÜR ŞEHRİ OLMASI BÖYLE MEKÂNLARLA BAŞLIYOR”

Bilim konferansına konuşmacı olarak katılan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Metin Berberoğlu, “Burada bir farkındalık yaratmak, insanların akıllarında, zihinlerinde öğrenmeye ve algılamaya yönelik bir merak yaratmanın peşindeyiz” ifadesini kullanırken, Prof. Dr. Hasan Aydın da, “Kültürün toplumda yer edinebilmesi için belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin toplumun aydınlanmasına katkı sağlamaları önemli. Ankara Us Atölyesi’ni ve Ankara Büyükşehir Belediyesini bu katkılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu. Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Sinan Canan ise, 45 sene Ankara’da yaşadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Büyükşehir Belediyesinin bu yeni mekânını görmekten çok mutlu oldum. Uzun zamanımı burada geçirdim ama buralar bir başkaydı o zamanlar. Zaten bir yerin kültür şehri olması böyle mekânlarla başlıyor.”

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