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Bilim kahramanları buluştu

EĞİTİM 13.02.2024, 07:21
Bilim kahramanları buluştu

Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonlarından biri olan, Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ ismiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge / Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarının 20. Sezon 1. ve 2. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvası, Fuar İzmir’de yapıldı. İki gün süren turnuvada, katılımcı öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın’ın da katıldığı ödül töreniyle kupa ve madalyaları verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve İZELMAN A.Ş. stratejik ortaklığında Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen 20. Sezon 1. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvası’na, İzmir ve çevre illerdeki farklı okullardan 67 takım katıldı. Her yıl 100’den fazla ülkeden 300 binden fazla çocuk ve gencin katıldığı FLL Challenge turnuvalarını, Bilim Kahramanları Derneği 2004-2005 sezonundan bu yana Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla düzenliyor. 2004 yılından beri Türkiye’de 80 şehirden 38 bin 763 çocuğun katıldığı turnuvalar, bu yıl Masterpiece temasıyla gerçekleştiriliyor. 

10 takım ulusal turnuvaya katılacak İzmir Turnuvası’nda, 12 ilden 67 takım, toplam 590 öğrenci, kendilerine ayrılan stantlarda projelerinin tanıtımını yaptı ve robotlarının verilen görevleri yerine getirmesi için de yoğun çaba harcadı. Yarışma için jürinin karşısına çıkan küçük bilim kahramanları, kendi ilgi alanlarını ve hobilerini daha fazla insana ulaştırmanın yollarını teknoloji ve sanatı kullanarak buldukları çözüm önerilerini paylaştı. İki günün sonunda düzenlenen ödül törenleriyle öğrencilere kupa ve madalyaları verilirken 10 takım da ulusal turnuvaya katılma hakkı elde etti. Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, İZELMAN AŞ. Genel Müdürü Öztürk Kurt, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Mecik, turnuva hakemleri, jüri üyeleri, dernek yetkilileri, öğretmenler, gönüllüler, öğrenciler ve veliler katıldı. 

Aydın: “Siz hayal ettikçe biz yanınızdayız”  Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Mecik, her yıl daha fazla çocuğa ulaştıklarını belirterek, “Bu yıl 20. sezon için bir aradayız. Bizim için çok büyük bir onur. Bu sezon 54 ilden 468 takım ve 6 bine yakın katılımcıyı İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin illerinde 16 yerel turnuvada misafir edeceğiz” dedi. Dünyanın sorunlarını sadece bilimin rehberliğini temel alarak çözülebileceğini ifade eden Mecik, öğrencilere de seslenerek, “Sonuç ne olursa olsun hepiniz kazandınız, bu duyguyla ayrılmanızı istiyoruz. İyi ki varsınız” diye konuştu. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın da “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, hayatta en gerçek yol gösterici olan bilimi desteklemeye ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz hayal etmeye, merak etmeye, öğrenmek istemeye devam ettikçe ve bilimin ışığında yol yürüdükçe, biz her zaman yanınızda olacağız” dedi. 
İki günün sonunda Ulusal Turnuva’ya katılmaya hak kazanan takımlar ise şöyle oldu:

10 Şubat 2024  Şampiyonluk: 241-Exfavilla In Scena – TAKEV Özel Ortaokulu
İkincilik: 193-Future Designs - Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu
Üçüncülük: 279-Ouroboros - Özel Manisa Bahçeşehir Koleji Ortaokulu
Ulusal 1: 145 Enterprise Jr. - TAKEV Özel Ortaokulu
Ulusal 2: 716 EÇEV Yamanlar - Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Yamanlar Eğitim Merkezi

11 Şubat 2024 Şampiyonluk: 270-Roboksk - Özel Karşıyaka Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 
İkincilik: 276-Nautilus - Kudret Demir Ortaokulu 
Üçüncülük: 253-Spica - Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi 
Ulusal 1: 540-Smartg - Şehit Soner Kutlu Bilim ve Sanat Merkezi 
Ulusal 2: 661-Hurcode - Hürriyet Ortaokulu 

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