Bilgi evlerinde yaz etkinlikleri sona erdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri sona erdi. Dolu dolu geçen yaz etkinliklerinde öğrenciler, katıldıkları kurslarda hem eğlendi hem de birçok alanda bilgi ve becerilerini geliştirdi.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu’ya kazandırılan Bilgi Evleri eğitimlerini sürdürüyor. Bilgi Evleri, öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarına yönelik verdiği eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyor. Bilgi Evleri tarafından pandemi dolayısıyla son iki yıldır yapılmayan yaz etkinlikleri bu yıl yeniden gerçekleştirildi. 27 Haziran’da başlayan yaz etkinlikleri dolu dolu geçen 40 günün ardından sona erdi.

BİLGİ EVLERİ İLE ÇOCUKLARIN UFKU GENİŞLEDİ

Öğrencilerin bolca eğlenmeleri için Bilgi Evleri tarafından hazırlanan etkinliklerde, pandeminin oluşturduğu stresi azaltmaya, bolca güzel etkili vakit geçirmelerini sağlamaya ve bunu yaparken de kendilerini yeni yolculuklara hazırlamaya öncülük edildi. Bilgi Evlerinin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yer alan güvenli ortamlarında; öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları, becerilerini geliştirmeleri, farklı insan gruplarıyla nasıl etkileşim kurmaları gerektikleri ve uzun bir maratonun ardından ders yoğunluğuna ara vererek kendi özgüvenlerini geliştirici kulüp faaliyetleri yürüttü.

HER ALANDA EĞİTİM ALDILAR

422 öğrencinin aktif olarak katıldığı yaz etkinliklerinde Orff Kulübü, Dıy Project Kulübü, El Sanatları Kulübü, Mutfak Atölyesi Kulübü, Sihirli Parmaklar Kulübü, Voleybol Kulübü, Sokak Oyunları Kulübü, Bildim Buldum Kulübü, Fen Kulübü, Annelerle İngilizce Kulübü, Drama, Kur’an-ı Kerim Kursu, İşaret Dili Kursu, Taş Ahşap Boyama Kulübü, Quilling Kulübü, Origami Kulübü, Büyüleyici Canlılar Kulübü, Matematik Problemi Oluşturma Kulübü, Mimari Eserler Belgesel Kulübü gibi birçok alanda eğitimler verildi.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde de faaliyetlerine devam edecek olan Bilgi Evleri faaliyetlerine eylül ayında yeniden başlayacak.