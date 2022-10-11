Bilgi evlerinde öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu’ya kazandırılan ve kaliteli bir eğitim sunan Bilgi Evleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılına da hızlı başladı. 19 Eylül’de kapılarını açan Bilgi Evleri oluşturulan müfredat derslerinin yanı sıra çeşitli kulüp faaliyetleriyle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini imkân sunuyor.ORDU (İGFA) - Öğrencilerin boş zamanlarını faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak, ailelerin güvenle bırakabilecekleri vazgeçilmez ortamlar oluşturmak amacıyla Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kurulan Bilgi Evleri faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 10 bin 892 öğrenciye ev sahipliği yapan ve yaz dönemi sonrası eğitimlerine kısa bir ara veren Bilgi Evleri 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımı ile 2022-2023 yılı eğitimlerine başladı.

KALİTELİ EĞİTİMLER VERİLİYOR

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Bilgi Evlerinde bilgi destek programları, eğitimler, seminerler ve sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilere yardımlaşma ve özgüven aşılanmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmaları için gerçekleştirilen değerler eğitimiyle de öğrencilerin milli, manevi duygularla hem kendilerine hem de çevrede olup bitenlere karşı duyarlı olmalarına destek veriliyor.

TÜM İMKÂNLAR SAĞLANIYOR

Bilgi Evlerinde, bilgisayar kodlama ve üç boyutlu çizim ile öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini sağlama ve problemleri farklı bakış açılarıyla çözmesi hedefleniyor. Kulüpler vasıtası ile bilim, İngilizce, matematik gibi alanlar eğlenceli hale getiriliyor. Görsel hafıza işaret dili, drama gibi birçok farklı kulüplerle de çocukların kendilerini özgür hissetmeleri ve doyasıya oynayarak sosyalleşmeleri sağlanıyor. Yapılan gezilerle ise öğrencilerde farkındalık oluşturma ve çevreyi tanıma imkânı sunuluyor.

Öğrencilerin her türlü konuda çağın gerisinde kalmamaları adına sistemli bir şekilde oluşturulmuş Bilgi Evleri sadece bunlarla sınırlı kalmayarak en üst düzeyde yararlanabilmeleri, kitap okuma sevgisi aşılayarak bilinçli nesillerin yetişmesini sağlayabilmeleri için hazır bulundurulan kütüphane ve akıl oyunlarıyla bir bütün oluşturuluyor. Öte yandan rehberlik hizmetiyle de öğrencilerin her alanda takibi yapılıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evlerinde kayıtlar ise devam ediyor. Kayıt için Altınordu Mimar Sinan Bilgi Evi: 0452 222 00 92, Fatsa Mehmet Akif Bilgi Evi: 0452 400 22 00, Ünye Yunus Emre Bilgi Evi: 0452 333 66 60 aranarak bilgi alınabiliyor.