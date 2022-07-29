Bilgi evleri yaz okulları dolu dolu geçiyor

Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Aksu Mahallesi ile Hacısiyam Mahallesi’nde bulunan Bilgi Evleri faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

GİRESUN (İGFA) - Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz okulu etkinliklerinde çocuklar vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Yaz etkinlikleri programıyla başlatılan bilgi evi yaz okulu kapsamında Gümüşhane Torul Cam Teras ve Karaca Mağarası, Hayvan Barınağı, Bulancak At Çiftliği, Kulakkaya Yaylası gezileri düzenlenirken, etkinliklere 350 öğrencinin katıldığı açıklandı.

Giresun Belediyesi bilgi evlerinde; drama, sokak oyunları atölyesi, turnuvalar, satranç, masa tenisi, seramik, el sanatları, kağıt sanatları, akıl zeka oyunları etkinlikleri yer alıyor.

Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre; yaz okulu etkinlikleri sona ererken, normal etkinlikler devam edecek olup Eylül' ayından itibaren yeni dönem başlayacak.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bilgi Evlerinin önemine dikkat çekerek: “Bilgi evlerimizde çocuklarımız eğlenerek öğrenmeye devam ediyor. Yaz okulumuz çok renkli ve öğretici geçti. Çocuklarımız zamanlarını iyi geçirebilmeleri için Bilgi Evlerimizde öğrenim gördüler. Bilgi evlerimizin eğitici olduğu kadar eğlenceli olduğunu görüyorum. Öğrencilerimiz Bilgi Evlerine gelerek tüm etkinliklerden faydalanabilir” dedi.