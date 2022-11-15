Bilgehanelerde öğrencilerin kazanımları ölçülüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin milli ve manevi yönden gelişmesi için faaliyetlerini sürdüren Bilgehanelerde, Kazanım Değerlendirme Sınavları da yapılıyor. Sınavlarla öğrencilerin akademik değerlendirmelerini bireysel olarak yapabilmeleri ve her şarta uygun bir çalışma programı hazırlayabilmeleri amaçlanıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde Kazanım Değerlendirme Sınavları ile öğrencilerin kazanımları da ölçülüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul öğrencilerinin akademik, sosyal ve ahlaki yönden gelişimi için önemli çalışmalar yürüten Bilgehaneler, ders destek programları, atölye ve etkinliklerin yanı sıra 4. sınıflar için Hafızlık Hazırlık, 8. sınıflar için ise Liselere Giriş Sınavı (LGS) programları ile öğrencileri yarınlara hazırlıyor.

Bu faaliyetler kapsamında öğrencilerin akademik kazanımlarını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla da belli periyotlarda Kazanım Değerlendirme Sınavları yapılıyor. Yeni dönemde yapılan Kazanım Değerlendirme Sınavlarının ilki 6 binde fazla öğrencinin katılımıyla tüm Bilgehanelerde gerçekleştirildi.

Kazanım Değerlendirme Sınavları ile Hafızlık Hazırlık öğrencileri de dâhil olmak üzere tüm öğrencilerin, akademik değerlendirmelerini bireysel olarak yapabilmeleri ve her şarta uygun bir çalışma programı hazırlayabilmeleri amaçlanıyor.