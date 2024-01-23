Bilecik’te öğrenciler yarıyılda tasarlıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yarıyıl tatili nedeniyle Bozüyük Belediyesi'nin gençlere ve öğrencilere yönelik etkinlikleri devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Sömestr tatilini dolu dolu geçirmek isteyen Bozüyüklü gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Bozüyük Belediyesi Sanat evi Sömestr Atölyeleri seramik atölyesi ile başladı.

Bozüyük’te sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocuklar Sanat evi Atölyelerindeki birbirinden güzel atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Sömestr tatili etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Seramik Atölyesi’nde seramik eğitmeni Aslı Nalbantoğlu ile birlikte keyifli dakikalar geçiren gençler büyük bir özenle kendi seramik bardak tasarımlarını oluşturdular.

Sömestir Atölyeleri; ‘Seramik Boyama Atölyesi’, ‘Yaratıcı Drama (Picasso-Guernica)’, ‘Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi’ ve özel bireyler için ‘Fener Yapım Atölyesi’ ile devam edecek.