Bilecik’te 400 minik öğrenciye Jandarma sevgisi aşılandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Pazaryeri ilçesinde yaptığı etkinlikle ilkokul öğrencilerine Jandarma’nın çalışma faaliyetlerini anlatıp kurdukları parkurda trafik eğitimi verdi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte ilçede eğitim gören 400 ilkokul öğrencisi Jandarma’nın yaptığı günlük çalışmaları, teçhizatları tanıtılıp görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde kurulan parkurda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veren Trafik Timleri çocuklara özellikle karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalarını belirtip çocuklara okuma kitabı hediye ederken, etkinliğe katılan öğrencilere Jandarma tarafından pilav ve ayran ikram edildi.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Alay Komutanlığı Asayiş Müdürü Jandarma Yarbay İsa Çamcı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Teğmen Fatma Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, arama kurtarma, narkotik, bomba imha, komando timleri ile çok sayıda askeri personel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.