Bilecik'te 'suda sıfır kayıp' farkındalığı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sürdürülen "Su Verimliliği Seferberliği" projesi kapsamında ülke genelinde 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri Bilecik'te de gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Su Verimliliği Seferberliği" projesi başlatıldı.

Ülke genelinde sürdürülen etkinlikler ve faaliyetler kapsamında Bilecik'te de merkezde 9, ilçelerde 13 okulda toplamda bin 550 3 ve 4. sınıf öğrencilerine suda sıfır kayıp farkındalığı oluşturmak adına eğitimler verildi.

Eğitim çalışmalarında su kaynaklarının önemi, bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgilendirici sunumlar ile su verimliliğine yönelik eğitici video gösterimleri izletildi.

Suyun verimli kullanılmasını sağlamada yardımcı ekipman olarak okullardaki musluklara perlatör takılıp, suu kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimini sağlamak hususunda farkındalık oluşturmak maksadıyla öğrencilere bilgilendirici broşür, su kaynakları haritası gibi eğitici dokümanlar ve materyaller hediye edildi.