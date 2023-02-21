Bilecik'te 70 okulda 7 bine yakın öğrenciye ücretsiz yemek

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Bilecik’te 70 okulda ücretsiz yemek verilmeye başlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te başta okul öncesi eğitim kurumları olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 bin 904 öğrenciye ücretsiz sıcak yemek sunulmaya başlandı.

Öğrenciler için yemeklerin hazırlandığı mutfakları inceleyen Vali Dr. Kemal Kızılkaya; öğrencilerin artık sağlıklı ve sıcak yemeğe ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğini söyledi.

Yeni projelerle öğrencilerin yaşam şartlarını daha da yükseltmeye devam ettiklerini kaydeden Vali Kızılkaya, "Temel ihtiyaçların başında gelen beslenmeyi devlet eliyle çözerek bu unsuru gidermiş olacağız. Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özere şükranlarımı arz ederim" dedi.