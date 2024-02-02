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Bilecik'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri konuşuldu

EĞİTİM 02.02.2024, 16:49
Bilecik'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri konuşuldu

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Güvenli Okul Toplantısı, Vali Şefik Aygöl’ün Başkanlığında Bilecik Belediye Başkanı ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Şubat ayı başı itibarı ile Bilecik'te özel okullar ve açık öğretim dahil 41 bin 344 öğrenci bulunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla merkez okul / kurumlarda kayıtlı olan veya okul yönetimlerince bildirilen okul servis şoförleri, servislerde görevli hostesler, okul kantin görevlileri, okulda sözleşmeli olarak çalışanlar (özel güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri, ücretli öğretmenler) kimlik ve iletişim bilgileri Emniyet Müdürlüğüne bildirildiği ifade edildi. 

Toplantı da konuşan Vali Şefik Aygöl; “Birçok şehirle kıyaslandığında güvenli bir eğitim öğretim alanına sahibiz. Bunun devamlılığını sağlamak için aynı ciddiyetle çalışmalara devam edileceğiz” dedi. BİL-EN Programıyla ilgili de konuşan Vali Aygöl şunları söyledi; “BİL-EN Programımız, beklentimizin üzerinde bir sahiplenme ve ilgiye mazhar oldu. Bu memnuniyet verici durumun sürekliliğini sağlamaya çalışacağız.” Vali Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün okullarda verdiği eğitimlere ilişkin olarak da şunları dile getirdi; “Ben Jandarma ve Emniyet teşkilatımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her çocuğumuzun jandarma ve emniyet birimlerimizi tanıması, onlar vasıtasıyla trafik eğitimi alması konusunda önemli bir gayret sarf ediyorlar. İnşallah bu çalışmaların meyvesini bilinçli bir nesil yetiştirmek suretiyle alacağız.”

Toplantı okul aile birliği temsilcileri de söz alarak dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

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