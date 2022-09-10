Bilecik Pazaryeri'nin tek köy okulu öğrencilerini bekliyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin tek köy okulu olan Kınık Köyü İlkokulu ve ortaokulu sınıflarının zemin kaplaması yenilenirken çalışmalarda son aşamaya gelindi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)

2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlarken, Kınık köyü ilkokulu ve ortaokulunda sınıf zemin kaplama çalışmaları devam ediyor.

Kınık İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, okul yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Okulda yapılan çalışmaların yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi tamamlanacağını belirten Kaymakam Altay, “Pazaryeri kaymakamlığı olarak Pazaryeri ilçemizde çocuklarımızın eğitimlerini daha iyi bir ortamda alabilmeleri için okullarımızın eksikliklerini gidermeye devam ediyoruz.

Kınık köyümüzdeki çalışmalar hafta sonu bitecek ve Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılına yetişecektir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.