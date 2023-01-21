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Bilecik Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan eğitime destek
EĞİTİM 21.01.2023, 13:28
Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine LGS ve YKS'de başarılarının artırılması amacıyla kaynak kitap dağıttı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığının ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Eğitime Destek Bizden Gayret Sizden” Projesi kapsamında, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılım sağlayan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine, LGS ve YKS ye hazırlık sürecinde başarılarını artırmak amacıyla Pazaryeri Kaymakamlığınca temin edilen kaynak kitaplar sömestr tatili öncesi İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından öğrencilere teslim edildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Adana Demirspor
|19
|34
|4. Başakşehir
|19
|34
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Kasımpaşa
|19
|22
|11. Karagümrük
|18
|21
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Giresunspor
|19
|21
|14. Ankaragücü
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Bandırmaspor
|19
|32
|7. Pendikspor
|19
|31
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|20
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|19
|42
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|19
|38
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|18
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5
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