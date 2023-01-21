Bilecik Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan eğitime destek

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine LGS ve YKS'de başarılarının artırılması amacıyla kaynak kitap dağıttı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığının ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Eğitime Destek Bizden Gayret Sizden” Projesi kapsamında, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılım sağlayan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine, LGS ve YKS ye hazırlık sürecinde başarılarını artırmak amacıyla Pazaryeri Kaymakamlığınca temin edilen kaynak kitaplar sömestr tatili öncesi İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından öğrencilere teslim edildi.