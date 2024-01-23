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Beylikdüzü'nden KPSS'ye gireceklere ücretsiz kamp

EĞİTİM 23.01.2024, 11:26
Beylikdüzü'nden KPSS'ye gireceklere ücretsiz kamp

Beylikdüzü Belediyesi, temmuz ayında gerçekleşecek KPSS sınavı öncesi memur adayları için ücretsiz ‘KPSS Kampı Genel Tekrar Programı’ düzenliyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayan program, 28 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecek. Kampın ilk gününde KPSS adaylarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Derdimiz ve arzumuz gençlerin hayallerini yurtdışında aramadığı, kendi memleketinde hayatını kurduğu ve kendi ekonomik özgürlüğüne sahip olduğu bir düzen inşa etmek” dedi.İSTANBUL(İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, temmuz ayında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde memur adaylarına ücretsiz ‘KPSS Kampı Genel Tekrar Programı’ düzenledi. 22 Ocak tarihi itibarıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayan program, 28 Ocak tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam edecek. KPSS adayları her gün salon girişinde kurulacak olan kayıt masasında kayıtlarını yaptırarak salona giriş yapabilecek. Dersler, Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri’ni kapsayacak.

“UMARIM FAYDALI VE VERİMLİ BİR KAMP OLUR”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KPSS Genel Tekrar Kampı’nın ilk gününde KPSS adayları ile bir araya geldi. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenen kampın, adayların eksikliklerini gidermeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları için bir fırsat sunacağını belirten Başkan Çalık, “Sınava hazırlanan arkadaşlarımızın hem motivasyonunu yükseltelim hem de faydamız dokunsun istedik. Bir haftalık hızlandırılmış bir kamp planladık. Hocalarımızın enerjileri de çok yüksek. Umarım faydalı oluruz. Derdimiz ve arzumuz gençlerin hayallerini yurtdışında aramadığı, kendi memleketinde hayatını kurduğu ve kendi ekonomik özgürlüğüne sahip olduğu bir düzen inşa etmek. Daha güzel bir memleketi hep birlikte inşa edeceğiz. Umarım bu bir haftalık sürecek kamp herkese fayda sağlar ve verimli olur” şeklinde konuştu.

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