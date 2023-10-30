Beylikdüzü'nde okuma-yazma kursunda yeni dönem

Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için başlattığı Okuma-Yazma Kursu’nda yeni dönem başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki okuma yazma oranını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Okuma Yazma Kursu’nda yeni eğitim dönemi başladı.

Projenin fikir sahibi olarak hayata geçirilmesini sağlayan Zehra Çalık, yeni dönemin ilk dersinde kursiyerlerle bir araya gelerek onların heyecanlarını paylaştı. Her hafta pazartesi- salı günleri Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde, çarşamba ve perşembe günleri ise Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslarda katılımcılara kırtasiye desteği de Belediye tarafından karşılanıyor. 20 hafta boyunca devam edecek eğitim sürecinin ardından girecekleri sınavda başarı sağlayan kursiyerler, okuryazarlık belgesi almaya hak kazanacak.

“Mutlu toplumlar mutlu yuvada başlar” diyen Zehra Çalık, “Cumhuriyetimizin 100. yılında kadınlar daha çok okusun, toplumun her alanında daha çok söz sahibi olsun istiyoruz. Kadının toplumdaki yeri çok önemli ve çok kıymetli. O evde çocuk yetiştiriliyor, aile içi iletişim kadın mutlu olduğunda başarılı oluyor. Çocuklar da mutlu oluyor ve bu halka yayılıyor. Kadınların özgüvenli olması, ‘ben de varım’ diyebilmeleri adına birçok alanda desteklerimizi sürdüreceğiz. Lütfen etrafında okuma yazma bilmeyen varsa bize bilgi versin, çağırsın. Cumhuriyetimizin 100. yılında ne kadar kişiye dokunabilirsek bizi çok mutlu edecek ve ileriye taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.