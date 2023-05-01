Beyhekim donanımlı bireyler yetiştiryor

Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde öğrenciler yeteneklerini keşfedip kariyer planlamalarına ilk adımı atıyor.KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan ve Beyhekim Mahallesi’ne kazandırılan Gelişim ve Teknoloji Akademisi yıl boyunca her eğitim düzeyinden on binlerce öğrenciye hizmet veriyor.

Gençlere keşfeden, sorgulayan, yapıp-yaşayıp deneyim ve güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği ortam sunan Gelişim ve Teknoloji Akademisi, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi sunduğu eğitimlerle geleceğin donanımlı ve vizyon sahibi bireylerinin yetişmesine ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor.

Akademide; Girişimcilik CBS ve Harita Okuma, Siber Güvenlik, Robotik Kodlama İHA-Mekatronik, Tasarım ve Üretim, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 13 atölye yer alıyor.

Yıl boyunca yoğun bir ilgi ile nitelikli bir eğitim veren Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nden 2021-2022 eğitim öğretim yılında 415 öğrenci yararlandı.