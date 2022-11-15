Belediyeden 100 bininci üyeye IPHONE 13 telefon

Fatih Kütüphaneleri’nin 100 bininci üyesi Azra Alagöz, sürpriz ödül olarak IPHONE 13 model telefon kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Kütüphaneleri’nin 100 bininci üyesi Azra Alagöz, sürpriz ödül olarak IPHONE 13 model telefon kazandı. Ancak ödülünü alırken yaşadıkları, izleyenleri kahkahaya boğan görüntülere yol açtı. Hediyesi önce verilen, sonra alınan Alagöz’ün tepkileri sosyal medya kullanıcıları tarafından “iyi dayandı” ve benzeri yorumlarla karşılandı. Sistemde yaşanan arızayı bahane edip telefonu Alagöz’den alan Serdar Gökalp ve ekibi, şaka sonrasında telefonu sahibine patlayan konfetiler eşliğinde geri verdi. Şakanın ardından Gökalp tarafından bilgilendirilen, bütün yaşadıklarının şaka olduğunu büyük bir mutlulukla öğrenen Alagöz, “Korkunç bir şakaydı” ifadesinde bulundu.