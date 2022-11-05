Belediye çalışanlarına entegre yönetim sistemi eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmiş Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimi verildi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmiş Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca küresel eğilim ve değişimleri kurum çalışmalarına yansıtmak için de Avrupa Kalite Yönetimi Vakfının (EFQM) Modeli de uygulanmakta olup, 2020 yılında 5 yıldız alınmıştır. Çalışanların entegre yönetim sistemlerini tüm faaliyetlerine aktarmasını ve içselleştirmesini güvence altına almak amacıyla her yıl farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Eğitmen tarafından, 1164 çalışana yönelik olarak Entegre Yönetim Sistemleri uygulamalarındaki güncellemelerin de dâhil edildiği EYS Temel Farkındalık Eğitimi verilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 12 farklı oturumda gerçekleştirilen eğitimde, çalışan öneri sistemi gibi uygulamalardan bahsedilmiş ve çalışanlara özel olarak hazırlanan temel eğitimi destekleyici videoların da dijital erişime sunulduğu aktarılmıştır.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti konularının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, “Vatandaşa sunduğu hizmetlerde farkını ortaya koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim alanındaki faaliyetlerini sürdürerek geliştirmek için çalışanlarının yetkinliğini destekleyici eğitimlerine devam edecektir.’’dedi.