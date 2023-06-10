Bedrettin Dalan’a İTÜ'den fahri doktora

İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan’a, 1965 yılında mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, “Fahri Doktor” unvanı verildi.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), kuruluşunun 250’nci, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te, 1965 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun Bedrettin Dalan’a “fahri doktor” unvanı verdi. Fahri doktora töreni, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Bedrettin Dalan’a takdim edildi.

Törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Prof. Dr. İpek Karaaslan ile Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz’un yanı sıra İTÜ ve Yeditepe üniversitelerinden çok sayıda dekan, akademisyen ve davetli katıldı.

İTÜ TMDK’dan Türk müziği dinletisiyle başlayan fahri doktora töreninde ayrıca Yeditepe Üniversitesi Folklor Kulübü öğrencileri Aydın yöresinden bir oyun sergiledi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yaptığı konuşmada Bedrettin Dalan’ın ülkemiz ve tüm insanlık için yaptığı değerli katkılara dikkat çekti.

Prof. Dr. Koyuncu, “İTÜ’lüler; edindikleri tecrübeyi, sahip oldukları bilgi birikimini ülke ve insanlık için katma değere dönüştürme gayreti içinde olmuşlardır. Teknik Üniversite Ailesi; mezunlarıyla olsun, akademik ve idari personeliyle olsun her zaman bu bakış açısına sahip olmuştur ve bu, aynı zamanda İTÜ’nün 250 yıllık hiç değişmeyen misyonudur” sözleriyle İTÜ mezunlarının tarihsel rolünün altını çizdi.

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Koyuncu, İTÜ Senatosu tarafından alınan karar gereği “Ülkemizde raylı sistemler, trafik, deniz taşımacılığı, çevre kirliliğinin önlenmesi, şehircilik ve eğitim gibi alanlarda yaptığı öncü ve nitelikli çalışmalar nedeniyle” verilen Fahri Doktora diplomasını Bedrettin Dalan’a takdim etti.

Fahri doktora beratının ardından Bedrettin Dalan teşekkürlerini sunarak bu unvanın verilmesi dolayısıyla yaşadığı mutluluk ve gururu ifade etti. Bedrettin Dalan, “Bugüne kadar dünyanın pek çok yerinde ödül ve fahri doktora aldım. Ama hiçbir ödül mezun olduğum üniversitemin bana verdiği bu fahri doktora kadar beni duygulandırmadı ve mutlu etmedi” dedi. Dalan, daha sonra “Türk Dili ve Kültürü” konulu bir konuşma yaptı.

Törenin sonunda İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından Bedrettin Dalan’a diploma fotoğrafı ve Dalan’ın kendi el yazısıyla yazmış olduğu Mühendislik yemininin dijital kopyası hediye edildi.