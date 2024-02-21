Batman Sason'da Zeka Oyunları kursuna Kaymakam Mete'den ziyaret

Batman'da Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu'nu ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete ve eşi Pınar Mete, İlçede açılan zeka oyunları öğretmen topluluğu kursunu ziyaret ederek kursa katılan öğretmenlerle bir araya geldi.

Kursun genel amacı ve ele alınan zeka oyunları hakkında kurs öğretmeni Mehmet Okkalı’dan bilgiler alan Mete çifti, öğretmenlerle sohbet etti.

İlçede bu tarz kursların öğretmenler arasındaki sosyal birlikteliği kuvvetlendirirken, öğrenci tarafında da eğlenceli ve eğitsel bilgilerin elde edildiğine değinen Mete, öğrencilerin gelişimleri için kişisel vakitlerini ayırarak emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.