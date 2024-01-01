Batman Kozluk'ta 'arkadaş seçimi' anlatıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde konferans veren Gazeteci-Yazar Metin Özmen arkadaş seçiminde yapılan yanlışlara değindi.BATMAN (İGFA) - Kozluk Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle okulun konferans salonunda bir araya gelen gazeteci yazar Metin Özmen, özellikle yanlış arkadaş seçiminin öğrencilerin hem başarısını, hemde gelecekteki hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Özmen, “Dört Yanlış Bir Doğruyu Götürür” sözünün öğrencilerin sınavlarda özellikle de üniversitelere giriş sınavlarında sık sık karşılaşacağı bir söz olduğuna dikkati çekerek, "Bu söz başarı yolunda da en önemli sözlerinizden biri olacak; evet “Dört yanlış bir doğruyu götürür.” İsterseniz karga sözümüzü burada tekrar hatırlayalım: “Güvercin, kargalarla arkadaşlık yaparsa tüyleri beyaz kalır; fakat kalbi kararır.” Bir söz daha alalım: “Kurtla yatan ulumayı öğrenir.” Bir de İmam-ı Gazali Hazretlerinin sözü:“Terbiyenin aslı ve esası, çocukları kötü arkadaşlarından korumaktır. Bunlara istinaden siz ne kadar iyi olursanız, ne kadar doğru olursanız olun, etrafınızdaki 4 yanlış arkadaş sizi de olumsuz etkiliyor ve sizi kendisiyle beraber başarısızlığa sürüklüyor. Bu yüzden arkadaşlarınızı seçerken mutlaka başarıya odaklanmış kişileri arkadaş seçmeniz lazım” diye konuştu.

Konferansın çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Sıddık Aktin ise, değerli bilgilerinden ötürü Metin Özmen’e teşekkür etti.