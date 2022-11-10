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Başkan Zeybek gençlerle buluştu

EĞİTİM 10.11.2022, 10:45
Başkan Zeybek gençlerle buluştu

Gençlerle her fırsatta bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek son olarak Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erkan Göktaş ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı’nın da katıldığı etkinlikte, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini aktardı. Söyleşiye öğrencilerin yanı sıra Okul Müdürü ve öğretmenler de katılım sağladı.

“HER DAİM ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Söyleşide, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Zeybek Başkan; “Eğitim ve öğretim hayatınızda sizlere başarılıyor diliyorum. Mezun olduktan sonra da hayal ettiğiniz fakültelerde okumanızı temenni ediyorum. Sizlere düşen görev çok çalışmak. Belediye olarak bizlerden ne talep ederseniz yapmaya hazırız. Her daim öğrencilerimizin yanında ve destekçisiyiz” diye konuştu.

Hayatın her kademesinde bütün zorlukları bire bir yaşayarak bu günlere yaklaştığını ifade eden Başkan Zeybek, “Gerek eğitim hayatınızda gerekse sonrasında giriştiğiniz bir işte ve kararlarınızdan katiyen geri ismim atmayın” ifadelerini kullandı.

Milli Türk Talebe Beraberindeki öğrencilik hayatında siyasi parti çalışmalarına başladığını ifade eden Başkan Zeybek, “O gün bugündür çizgimizden hiç sapmadan yolumuza devam ediyoruz.  Bu da sizin bir işe karar verdiğiniz vakit dik durmanızı gerektiriyor.  Hayatta dik ve kararlı durduğunuz prosese başaramayacağınız hiçbir iş yok. Okumaktan korkmayın düşünce sahibi olun” dedi.

Günün anısına okul yönetimi Zeybek Başkan’a hediye takdiminde bulundu.

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