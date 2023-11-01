Başkan Taban’dan İNESMEK'e ziyaret

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden kursları ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) 2023-2024 eğitim öğretim dönemi Ekim ayı itibariyle başlamıştı. Bu yıl toplam 1605 ön kayıt alınan kurslar için 1400 kursiyer eğitimlere başladı. 27 branşta 66 grup oluşturulan İNESMEK’te, 25 gündüz, 12 akşam ve 29 hafta sonu grubu bulunuyor. 24 usta öğretici nezaretinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde devam eden eğitimlerle kursiyerlerin kimi hobi ediniyor, kimisi meslek sahibi oluyor, kimisi ise kişisel gelişim kurslarıyla geleceğe hazırlanıyor.

BAŞKAN TABAN KURSLARI ZİYARET ETTİ

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde devam eden kurslarda hem kişisel gelişim hem de mesleki anlamda eğitimler verilirken, Belediye Başkanı Alper Taban Salı günü gündüz kurslarını ziyaret etti. Eşiyle beraber gerçekleştirdiği ziyarette kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Taban kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

İNESMEK’te devam eden kurslar ise şöyle: Ahşap Yakma, Arapça Seviye A1, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bilgisayar İşletmenliği, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Ev Aksesuarları Yapımı, Diksiyon, El Nakışları, Elde Antep İşi, Etkili ve Hızlı Okuma, F Klavye, Genel Muhasebe, İğne Oyası Yapımı, İngilizce Seviye A1, İngilizce Seviye A2, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Kadın Giysileri Dikimi, Kağıt Rölyef Yapımı, Kuaförlük, Kuranı Kerim Elif B Okuma, Pasta ve Yemek Yapımı, Punch Nakışı, Teknik Resim, Tel Kırma, Tezhip, Yağlı Boya Resim, Amigurumi Bebek ve Wayu Çanta Yapımı.