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Başkan Seçer, YKS Bilgi Yarışması'na katıldı

EĞİTİM 29.04.2023, 12:45
Başkan Seçer, YKS Bilgi Yarışması'na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde eğitim gören YKS öğrencilerine yönelik düzenlenen Bilgi Yarışması’na katıldı.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer, salona girişinde öğrencilerin hep bir ağızdan söylediği ‘Aşkın Olayım’ şarkısı ile karşılandı. Ardından davullar eşliğinde ‘Başkan Seçer’ sloganı atıldı. Bir öğrenci de, “‘Kırk bir kere maşallah’ diye çıktığın bu yolda, devamı gelsin diye gençlik arkanda” dedi. Salonda ayrıca, ‘Kucak açtın herkese, kulak verdin her sese, Vahap Başkan örnek oldun her nesle’, ‘Her baharda farklı çiçek, Erdemli eğitime desteğinle güzelleşecek’, ‘Sana söz’ ve ‘Kazanacağız’ dövizler açıldı.

“Size parmak sallayanlara kulak asmayın”

Bilgi yarışmasında öğrencilere seslenen Başkan Seçer, “Hep böyle mutlu ve umutlu olun. Yüzünüz hiç gergin olmasın. Ben siyasetçiyim. Siyaset zaten zor bir iştir biliyorsunuz ama bizim siyasetçiler de zor adamlar. Şu size parmak sallayanlara da pek kulak asmayın. Parmak sallıyorlar, azarlıyorlar, ayar veriyorlar” dedi.

Öğrencilerin açtığı ‘Sana Söz’ ve ‘Kazanacağız’ pankartlarını gören Başkan Seçer, “Çok güzel. Bizim çocuklarımızın hepsi zeki. Mersin’in havasından mıdır suyundan mıdır bizim kızlarımız çok güzel delikanlılarımız da çok yakışıklı. Hepsi birbirinden güzel nur yüzlü, kalpleri temiz. Kalplerinin temizliğin yüzlerine yansımış. Her taraftan sloganlar mottolar. Hepsi birbirinden güzel mottolar” diye konuştu.

“Biz 33 öğrencimizi de alkışlayacağız”

Öğrencilerin yarışma esnasında bilgilerine güvenmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, “Burada tatlı bir rekabet olacak. Bu işin kazananı yok. Hepiniz mutlaka bilgilisiniz. Dağarcığınızda size sorulacak o bilgiler vardır ama burada vücut kimyasını dengeli tutan kazanacak. 11 kurs merkezimizden 33 öğrencimiz buraya çıkacak. Mutlaka bu gençlerin bilgi birikimi son derece iyi. Kontrollü bir şekilde süreci tamamlayanlar dereceye girecek ama biz 33 öğrencimizi de alkışlayacağız. Çünkü emek ediyorlar, çalışıyorlar, gecelerini gündüzlerine katıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenleriniz, anne ve babalarınız sizin için çok emek veriyor”

Çocuklara emek veren öğretmenler, anne ve babalara teşekkür eden başkan Seçer, “Öğretmenleriniz hem eğitim merkezimizde hem devam ettiğiniz okullarda çok emek veriyor. Onlara da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. En büyük teşekkürü de anne babalar hak ediyor. Onlara çok büyük bir alkış. Onlar da üzerinize titriyor. Yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor, her zaman sizin üzerinize titriyor. Onlar da zor koşullarda ‘Çocuklarımız iyi bir eğitim alsın, hem ülkesine hem insanlığa yararlı bireyler olsun’ diye gayret sarf ediyorlar” diye konuştu.

“Günü yaşayın, anı yaşayın”

Etrafında bazı konuları danışabileceği birçok insan olduğunu ifade eden Başkan Seçer, çok zor bir duruma düştüğünde ise oğlunu aradığını söyleyerek, “Onun dünyaya bakışı benden farklı. Çünkü yeni jenerasyonlar dünyayı farklı bir gözlükle okuyabiliyor. Bizim eğitim aldığımız dönemlerde ki dünyanın içinde bulunduğu hem sosyal yaşam hem aktüel yaşam hem bilim çok farklı düzeyde, Onun için günü yaşayın, anı yaşayın” dedi.

“En temel hakkınız eğitim hakkı, bunu da size devlet vermek zorunda”

Herkesin birbirine ve çoğunluğun azınlığın haklarına saygı duyduğu rejimin adının demokrasi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, bütün bu erdemlerin de eğitimden geçtiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında verdikleri desteklerden de bahseden Seçer, “Belediye Başkanı olduktan sonra dedim ki; ‘Merkezi hükümet eğitimde eksik kalıyor.’ Bu bir eleştiridir. Eksik kalan noktaları biz yerel yönetimler olarak değerlendirelim, destek verelim. Herkesin de durumu müsait değil. Peki, okullarımızda iyi bir eğitim sistemi olsa, bu eğitim kurumlarına ihtiyaç kalır mı? Eğitim en temel hakkınız, bunu da devlet size vermek zorunda. Sakın ola Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de merkezi hükümetin de bu anlamda yaptığı katkıları gözünüzde çok büyütmeyin” diye konuştu.

“85 milyonun kaynağı hepinizin hakkıdır”

Belediyelerin de anayasal ve devletin bir kurumu olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu tarz hizmetleri de yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Seçer, “Üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim yardımı veriyoruz. Sizler de inşallah gelecek yıl üniversiteye gideceksiniz, size de eğitim desteği vereceğiz. Bu sizin paranız, annenizin, babanızın vergileri. Gözünüzde büyütmeyin, hakkınızdır. 85 milyonun kaynağı hepinizin hakkıdır. Bir zümrenin, bir grubun hakkı değildir. Onun adı demokrasi olmaz. Bir grup Karun gibi zengin olacak, lüks ve şatafat içerisinde, altın varaklı saraylarda yaşayacak; diğer önemli bir grup da ayın sonunu zor getirecek, karnı doymadan çocuğunu yatağa yatırmak zorunda kalacak. Bunun adı demokrasi olmadığı gibi insanlıkla alakası olan bir yönetim şekli değildir. Bu dünya görüşüyle sizler gelecekte Türkiye’yi sırtlayacak ve gelecek yıllara taşıyacaksınız. Bizden çok daha faydalı işler yapacaksınız” dedi.

Seçer’den gençlere konserler için ücretsiz ulaşım jesti

Gençleri çok sevdiğini ve önemsediğini vurgulayan Seçer, “Sizlerin üzerine titriyoruz. Lütfen, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sizlerle ilgili çalışmalarını takip edin. Sadece eğitim merkezleri, eğitim yardımları değil, okuma salonlarında ders çalışın” dedi. Gençlere “Merkezde yaşayanlar sahildeki okuma salonuna gidiyor mu? Beğendiniz mi orayı” diye soran ve hep bir ağızdan “Evet” cevabını alan Seçer, “Türkiye'de bir ilk. Çok sayıda okuma salonumuz var, mahallelere kadar yaptık ama orasının keyfi başka. İkincisini yine sahile yapacağız. Her şey sizin için. Yaptığımız etkinlikleri lütfen takip edin. Her şey 7/24 ders çalışmak değil. Kendinize vakit ayırın” dedi.

Gençlerin konserlere gelebilmesi için ücretsiz otobüs tahsis edeceklerinin de müjdesini veren Seçer, “Dersliklerle irtibat kurulur, ilçelere 100 kişilik otobüs gider, çocuklarımızı getirir. Konser biter, sağ salim geri götürür. Tabi çocukları aç getirip aç götürmeyiz, kumanya da olsun. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Her şey bu ülke için, her şey vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, bağımsızlığımız için, insanlık için. Temel düsturumuz bu, temel amacımız bu. Sizleri seviyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Etkinlikte Başkan Seçer, kura çekimi ile masaları belirledi, ardından da yarışmacılara tek tek başarılar dileyerek başlangıç zilini çaldı ve Bilgi Yarışması’nı başlattı. Yüzlerce öğrencinin izlediği yarışmada Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli, Halkkent, Akdeniz, Tarsus ve Yenice Kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler yer aldı. Yarışmada 3’er öğrenciden 11 grup yarıştı ve öğrencilere 24 soru soruldu.

Yarışmanın birincisi Bozyazı Şubesi olurken; Silifke Şubesi ikinci, Tarsus Şubesi ise üçüncü oldu.

Birinciliği kazanarak tablet ödülünü alan Bozyazı şube öğrencilerine ödüllerini Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım verdi. Yarışmanın ikincilerine bluetooth kulaklık ve kupa, üçüncülerine ise kulak üstü kulaklık ve kupa hediye edildi. İkinciliği alan Silifke Şubesi öğrencilerine Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar ve üçüncülüğü kazanan Tarsus Şubesi öğrencilerine ödüllerini İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hasan Özkurt verdi. Yarışmaya katılan ancak dereceye giremeyen tüm öğrencilere 24 adet kablolu kulaklık ve kupa verildi.

Gökdeniz: “Çok mutluyuz, kazandık”

Yarışmaya Bozyazı Şubesi’nden katılan ve birincilerden birisi olan Doğa Gökdeniz ise, Başkan Seçer’in yarışmaya gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiklerini söyleyerek, “Bu bizi daha da heyecanlandırdı ve onun ziliyle başladık yarışmaya. Çok mutluyuz, kazandık. Öğretmenlerimize de bizi buraya getirdikleri ve eğitim verdikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öztürk: “Çok güzel bir yarışmaydı. 1.’yi tebrik ediyorum”

Malatya’dan gelen Hanım Hazal Öztürk de, yaşanan depremin ardından Silifke Kurs Merkezi’ne kaydolup, orada eğitim görmeye devam ettiğini kaydederek, “Depremden dolayı Malatya’da YKS hazırlık sürecine devam edemedim ve Silifke’ye geldim. Bugün yarışma için de 3 kişi arasında ben seçildim. Arkadaşlarımla birlikte burada yarıştık ve 2. olduk. Çok güzel bir yarışmaydı. 1.’yi tebrik ediyorum. Depremden dolayı bu zorlu süreçte yanımızda olan ve eğitim sürecinde bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görmez: “YKS’ye güzel bir çalışma oldu”

Yarışmada üçüncü olan Tarsus Şubesi öğrencilerinden Zeynep Görmez de, yarışmanın kendileri için eğlenceli ve güzel bir deneyim olduğunu belirterek, “Yarışmanın güzel yararları olacağını düşünüyorum çünkü YKS de aynı şekilde stresimizi yönetmemiz gereken bir sınav. Güzel bir deneyim oldu. YKS’ye de güzel bir çalışma oldu diyebiliriz” dedi. Başkan Seçer’in yarışmaya gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu da dile getiren Görmez, “Bu kurs merkezleri de çok yararlı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için belediyenin çok güzel bir planlaması. Ben de çok memnunum zaten. İyi ki Vahap Başkan var” ifadelerine yer verdi.

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