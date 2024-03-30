Başkan Şahin’den, üreten gençlere destek sözü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği halıların daha fazla görünürlüğünü sağlaması ve satış kolaylığı için destek sözü verdi, okula ihtisas kütüphanesi kurulacağını müjdeledi.GAZİANTEP (İGFA) - Üretimi ile bölgesinde ve ülkede ön plana çıkan Gaziantep’te ara eleman yetiştirilmesi, üreterek pratiğini geliştirilmesini hedefleyerek eğitim veren GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara ucuz ve kaliteli ekmek sunmak amacıyla başlattığı Haydi Büfeleri’nin ekmek üretimini yapan öğrencileri ve ustalarıyla bir araya geldi. Ziyareti kapsamında okulda ayrıca halı ve tekstil üretim bölümlerinde öğrencilerin yanına giden Başkan Şahin, bir süre sohbet etti, istek ve görüşlerini aldı.

E-TİCARET ALANINDA ÖĞRENCİLERE DESTEK VERİLECEK

Öğrencileriyle sohbetinde yabancı dil ve alanında uzlaşma gibi konuların önemine vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, öğrencilere bu konuda destek olmak amacıyla 521 öğrencinin olduğu okula yeni bir ihtisas kütüphanesi kuracaklarını söyledi. Öğrencilerin okuma alışkanlığının oluşmasının önemini vurgulayan Şahin, dünyada eğitim aldıkları sektörün son durumu, yeni akımalar ve gelecekteki durumunu anlamakta kütüphanenin yararlı olacağını ifade etti.

Üretilen ürünleri inceleyen Başkan Fatma Şahin, satış konusunda da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere destek vereceğini açıkladı. Öğrenciler tarafından üretilen halıların satış kolaylığı sağlanması amacıyla showroomlar oluşturulması için destek verilecek, e-ticaret alanında öğrencilere eğitim verilerek satışların artışı sağlanacak.

ŞAHİN: YENİ HEDEFİMİZ AKILLI SANAYİ VE YEŞİL SANAYİ

Ziyaret sonunda konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bin 500 üretim tesisi 250 bin çalışanıyla OSB’nin dünyada en büyük üretim merkezlerinden biri olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Yeni hedefimiz akıllı sanayi ve yeşil sanayi. Akıllı ve yeşil sanayi için yüksek teknolojiye geçmemiz gerek. Çevreye duyarlı sanayi oluşturmalıyız ki ihracat kapasitemiz artsın. Bu memlekette daha fazla, daha kaliteli, daha uygun fiyata üretmek ve daha çok satmak zorundayız. En önemli şey, ana damar ise burada yetişmiş insan gücü, beşeri sermaye. Dünyanın en büyük sorunu bugün uzmanlaşma. Genç beyinler lazım. Gelenekten geleceğe. Gaziantep, halı sektöründe, dünyanın yüz 70’ni üretiyor. Bu yabancı dili önemli bir noktaya koyuyor. İhracat kapasitesinin arttırılması için yaptığımız ürünleri bütün dünyaya satmak gerekiyor. Tasarım bu konuda çok önemli. Bunun için en az bir yabancı dil öğrenerek kendi uzmanlık alanınıza göre AR-GE ve tasarımda kendinizi yetiştirip her işi yaparım değil belirlediğin alanda uzman olmak gerekiyor. Herkesin bildiğini bilirseniz bir şey ifade etmiyor. Bunun içinde çok çalışmanız gerekiyor.”

ÜRETEN ŞEHİRDE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Gençlerin istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürekli ilerlettiklerini aktaran Başkan Fatma Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Dünyada sektörler nereye gidiyor, ülkedeki durum bunları öğrenmeli gençlerimiz. Bu iş biraz moda ve tasarım işi. Her yıl üretim değişiyor. Bunun için sizlerin okuyarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Biz lojistik desteği vereceğiz. İkinci bir konu ise öğrencilerimizin sattığı ürünleri bizim daha çok satmamız gerek. Ekmekte bunu başardık. Sizin yaptığınız ürünlerin görücüye çıkacağı şehirde showroomlar yapmak gerekiyor. Bu daha fazla satış demek. Öğrencilerimizi ayrıca e ticarete yönlendirmek gerekiyor. Dünyanın yükselen bu değeri için e-ticarette de kendilerini geliştirmeli, daha güçlü ve farklı üretmek gerekiyor. Dünyanın isteğini iyi okumak gerek. Bunun için okuma ve kendini geliştirme. Burada bu konuda çok iyi bir tohum atılmış. Bize düşen bunun altyapısın hazırlama. Üreten şehirde bunu birlikte başaracağız.”