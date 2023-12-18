Başkan Hürriyet, fark yaratan eğitim çalışmalarını anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet, son olarak Uluğbey Anadolu Lisesi ve Kuruçeşme Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okul ziyaretleri kapsamında Uluğbey Anadolu Lisesi ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

Eğitim kadrosundan okulların ihtiyaçlarını dinleyen Hürriyet, yetki alanı dahilinde ihtiyaçları karşılamak için çalışma yapılacağını kaydetti. Başkan Hürriyet okullara, İZGİM’deki girişimci kadınların el emeği ile ürettiği mozaik Çınar Yaprağı ile Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün hazırladığı Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri kitabını hediye etti.

Öğretmenlere ve öğrencilere eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Öğrencilerin kenti tanımaları için tarih rotalarımız var. Dileyen okullara tarihi yerleri gezmeleri için ücretsiz servis imkanı sağlıyoruz. Beslenme Saati Uygulamasıyla okullara yemek hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hiçbir öğrenci ayırt etmeksizin günde 1 öğün ücretsiz yemek hizmeti sunuyoruz. Talep eden okullara hemen yarın bu hizmeti vermeye hazırız" dedi.

2 yıl önce kurulan Çınar Akademi’de profesyonel eğitim verdiklerine dikkati çeken Başkan Hürriyet, "Başarılı bir kurum haline geldi. Geçen yıl öğrencilerimizin yüzde 90’ı üniversitelere yerleşti. Okul öncesi çağındaki çocuklar için 2’incisini Tüysüzler’de açtığımız Çınar Çocuk Evi’mizde de kontenjanımız var. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan anısına çok güzel bir kütüphane yaptık. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Çetin Emeç Kütüphanesi’ni ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni öğrenciler çok seviyorlar. Öğrenciler buralarda rahatlıkla ders çalışabilir. Belsa’da kütüphanenin olduğu yere Gençlik Sokağı ismini verdik. Burada özellikle gençler için YouTube Stüdyosu ve Talk&Smile Cafe kurduk. Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde kurduğumuz Sanat Akademisi’nde sanatın her alanından faydalanabilirsiniz. Tarımsal üretimi de çok önemsiyoruz. Çilek Köylerimiz, Aronya ve Lavanta Bahçelerimize gençlerin ilgisi çok büyük. Aşevimizde üniversitesi öğrencilerine günde bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Çayırköy Mahallesi’nde Orman Okulu’nu hizmete sunduk. Burada çocuklara sadece sıradan bir doğa gezisi değil ciddi eğitim veriyoruz" diye konuştu.