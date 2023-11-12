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Başkan Hürriyet, başarılı öğrencilerle buluştu

EĞİTİM 12.11.2023, 15:19
Başkan Hürriyet, başarılı öğrencilerle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, YKS ve LGS’de üstün başarı gösteren İzmitli öğrenciler ve aileleriyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve liselerinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, İzmit Belediyesinin düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Başarılarıyla hem ailelerini hem de kentimizi gururlandıran gençleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet karşıladı. Üstün başarılarından dolayı kendilerini ve ailelerini tebrik eden Başkan Hürriyet, öğrencilere Sarısu Gençlik Kampı’nda tatil hediye etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, YKS ve LGS sınavlarında başarı gösteren İzmitli öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Hürriyet, “Geleceğinizi şekillendirecek her adımda da yanınızda olmaktan mutluluk duyacağız” dedi

“MOTİVASYONA ORTAK OLMAK KIYMETLİ”

Sınavların hedeflere ulaşmada önemli araçlar olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, "Sonuç ne olursa olsun her alanda her kararlı çalışmada bütün gençlerimize sonsuz başarılar diliyorum. Tabii bu başarılar çocukların yanında aileler ve öğretmenlerin de başarısı. Onların motivasyonuna, heyecanına ortak olmak çok kıymetli. Kendilerine ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz  Bizler de İzmit Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimizin geleceğine büyük önem veriyoruz. Sizler, yarının bilim insanları, mühendisleri, sanatçıları ve liderlerisiniz. Bizler de ekip arkadaşlarımla birlikte eğitime yönelik projelerimize çok önem veriyoruz. Profesyonel bir dershane olarak hayata geçirdiğimiz Çınar Akademi projemizi önemsiyoruz. İki senelik olmasına rağmen ciddi başarı gösterdik. Oradan mezun olan kardeşlerimiz de çok güzel okullar kazandılar" diye konuştu.

"ZOR BİR SÜRECİ ATLATTIK”

LGS sınavında üstün başarı elde eden ve Kabataş Erkek Lisesi’nde okuyan Elif Zeynep Kaya, “Geleceğimiz için çok önemli olan sınav sürecini başarıyla atlattık. Öncesinde olduğu gibi bundan sonra da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden öğrenciler olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu geceyi düzenleyen Sayın İzmit Belediye Başkanımız Hürriyet ve tüm emekçilere teşekkür ederim” dedi.

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