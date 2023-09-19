Başkan Dündar tarih bilincinin önemine dikkat çekti

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ülkenin geleceği gençlerin milli değerler üzerine yetişerek, tarihteki misyonu üstleneceğini belirtti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Malcılar Anadolu Lisesi’ne yaptığı ziyarette öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelerek, gençlerin ideallerine yönelik nasihatlerde bulundu.

Planlı ve çok çalışarak başarıya ulaşılabileceğini ifade eden Dündar, “Başarılı olmak sadece diploma almak veya fakülteye girmek değildir. Başarılı olurken kendi değerleriüzerine yetişmiş iyi bir insan olmak da çok önemli. Vatanını, milletini, bayrağını seven, anne ve babaya saygılı insan olmak asıl başarıdır. Çok okumak, iyi okulları bitirmek bizi iyi insan yapmaz. Önemli olan aklı ve bilgiyi doğru yerde kullanmaktır.” dedi.

Genç kuşağın kendilerini gelecek adına umutlandırdığını ifade eden Başkan Dündar, “Sizin gibi pırıl pırıl gençleri görünce bu ülkenin geleceği parlak diyoruz. Bu ülkenin geleceği tarihteki misyonuna doğru gidiyor. Yaşadığımız kadim şehir Bursa, 1326’daki fetih ile birlikte 3 kıtaya yayılan bir anlayışın başlangıç noktasıdır.Bu anlayışın temsilcisi sizlersiniz. Bizim felsefemizde, temelimizde barış vegüven var. Bu düzeni sizler devam ettireceksiniz. Bursa’mız tarih şehri. Her köşesini gezip, görün. Kendi değerlerimizi çok iyi bilmeliyiz sahip çıkmalıyız.” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sınıfları gezerek yardımcı kitap seti hediye ettiği öğrenciler ile sohbet ederek taleplerini dinledi.