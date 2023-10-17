Başkan Büyükgöz’den GESMEK’e ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den, GESMEK’e ziyaret. Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Edinme Kursları (GESMEK)’in merkez eğitim binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ders verilen sınıfları ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den, GESMEK’e ziyaret. Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Edinme Kursları (GESMEK)’in merkez eğitim binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ders verilen sınıfları ziyaret etti.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve kurs merkezi idarecileriyle birlikte GESMEK sınıflarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Kursiyerlerle GESMEK eğitimleri hakkında hasbihal eden Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “GESMEK ailesi büyük ve hünerli bir aile. Boş zamanları değerlendirildiği, beceri ve hünerlerin keşfedilerek geliştirildiği meslek edindirme kursları Gebze’mizin eğitim markası oldu.

GESMEK HÜNERLİ BÜYÜK BİR AİLE

GESMEK kurslarına katılan siz değerli kardeşlerimiz, bir yandan el becerilerini geliştirirken diğer yandan yeni arkadaşlıklar ve yeni bir çevre ediniyor.

GESMEK kurslarımızın ayrıca, eğitim, kültür, sosyal ve sportif alanlarda hemşerilerimizin kente bağlılığını arttırmak ve sosyalleşmelerinde de büyük rolü ve katkısı var. Siz değerli kursiyer kardeşlerime ve hocalarımıza eğitim-öğretim döneminde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. GESMEK kursiyerleri de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e desteklerinden ve ziyaretinde ötürü teşekkür etti.