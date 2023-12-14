Başkan Büyükgöz gençlerin Kariyer Günleri’nde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kariyer günlerinde Gebzeli öğrencilerle bir araya geliyor. Düzenlenen kariyer günleri etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Büyükgöz’ün son durağı Özel Gebze Çözüm Koleji oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kariyer günlerinde Gebzeli öğrencilerle bir araya geliyor.

Düzenlenen kariyer günleri etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Büyükgöz’ün son durağı Özel Gebze Çözüm Koleji oldu. Etkinlikte zaman yönetiminden, hedef belirlemenin önemine dek birçok önemli noktaya değinen Başkan Büyükgöz, “Liseyi okurken hayatımı 3 saatlik uykuyla tamamladım. Geri kalan vaktimi ise okumak ve çalışmak arasında geçti. Ortaokulda bir öğretmenimin bana etki etmesi sonucu kitap okuma hastası oldum. Liseyi bitirdiğim gün kütüphanemde 2 bin 500 kitabım birikmişti ve hiçbirini okumadan rafa kaldırmamıştım. Ve o dönemde Gebze İmam Hatip Lisesi’nde ve birçok lisede klasik matematik öğretiliyordu. Lise hayatım boyunca hiç özel ders almadan ve dershaneye gitmeden üniversite sınavına girdim ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazandım" dedi.

BİZLER 10 TEHLİKEYLE SİZLER 100 TEHLİKEYLE BÜYÜYORSUNUZ

"O gün 10 tane tehlike ile büyüyorduk, bugün ise sizler 100 tane tehlikeyle büyüyorsunuz maalesef" diyen Başkan Büyükgöz, "Sizler bu tehditler altında karşı limana sağ salim çıkarsanız emin olun ki; asıl kahramanlar sizler olacaksınız. Çünkü sosyal medya batakları, köşe başlarında bekleyen uyuşturucu baronları ve daha nice şeytani tuzaklar… Bizim size tavsiyemiz ise; bu telefonların kölesi olan gençler değil de bunları üreten gençler olmanız yönündedir. Mutlaka bir hedefiniz, bir hayaliniz olmalı ve o hedefe giderken de şartlar ne olursa olsun zorlukları yenmek sizin elinizde” diye konuştu.

Başkan Büyükgöz gerçekleştirdiği konuşmanın ardından öğrencilerin merak ettiği konular hakkında yönelttiği soruları yanıtladı.

Program bitiminde öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükgöz’e öğrenciler çiçek ve hediye takdim etti.