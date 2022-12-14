Başkan Altay: “Öğrencilerimizin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Fen Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Başkan Altay, “Bugün öğrencilerimizin başarısı yarın ülkemizin daha güçlü olmasına vesile olacak inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, Konya’nın öğrenci sayısı ve genç nüfusuyla Türkiye’nin en aktif ve dinamik şehirlerinin başında geldiğini hatırlattı.

Yöneticiler olarak şehrin bu dinamizmini en etkin ve verimli şekilde kullanmaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Fırsat buldukça okulları ziyaret ediyor, gençlerimizle hashibal ediyoruz. Bugün de Selçuklu Fen Lisesi’nde öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün öğrencilerimizin başarısı yarın ülkemizin daha güçlü olmasına vesile olacak inşallah. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Altay, okul yönetimleri ile öğretmenlere de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.