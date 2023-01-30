Başakşehirli gençler TYT öncesi ter döktü

Başakşehir Belediyesi, üniversite adayı gençler için TYT deneme sınavı düzenledi. Başakşehirli öğrenciler, deneme sınavı ile hem deneyim kazandı hem de bilgilerini ölçme imkânı yakaladı.İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Başakşehir Akademi,Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan hem mezun hem de lise son sınıf öğrencileri için deneme sınavı düzenledi. YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi’ne yönelik sınavda 400 öğrenci, seviyelerini ölçme imkânı yakaladı.

İBN Haldun Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sınavda gençlere; Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarından 120 soru soruldu. 165 dakika süren sınavda ter döken öğrenciler, kendilerine deneyimi kazandıran sınavdan memnun olduklarını dile getirdi.