Balyanoz’daki küçük misafirler okula başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda konuk edilen depremzede öğrenciler okula başladıKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’daki tesis ve kamplarında misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarını yeni okullarına yerleştirdi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye’de tatilleri uzayan öğrenciler okullarına kavuşurken, Büyükşehir tarafından Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda misafir edilen depremzede ailelerin çocukları da yeni eğitim yuvalarında ders başı yaptı.

YENİ OKULLARINA KAVUŞTULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda depremzede öğrenciler, tesis ve kamplara yakın okullara yerleştirildi. Buna göre 25 öğrenci Darıca Yunus Emre İlkokulu’nda, 31 öğrenci Darıca Mehmet Akif Ortaokulu’nda, yaklaşık 10 öğrenci de sayısal ve sözel alan tercihlerine göre ilçedeki liselerde öğrenim görecek.

Büyükşehir, depremden etkilenen öğrenciler ile yakından ilgileniyor. Bu kapsamda öğrenciler servisler ile kamplardan alınıp, öğrenim gördükleri okullara götürülüyor. Yine aynı şekilde öğrenciler okul dönüşünde servislere bindirilip, bulundukları tesise ve kampa güvenli bir şekilde getiriliyor. Yine Büyükşehir ve Darıca İlçe Milli Müdürlüğü koordinasyonunda depremzede öğrencilere sosyal ve psikolojik destek sağlanıyor. Ayrıca öğrencilere eğitim ve öğretime adapte etmek için kıyafet, ders kitabı, yardımcı kaynak ve kırtasiye malzemeleri ücretsiz olarak temin ediliyor.