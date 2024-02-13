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Balkan üniversiteleri Trakya Üniversitesi'nde buluştu

EĞİTİM 13.02.2024, 09:01
Balkan üniversiteleri Trakya Üniversitesi'nde buluştu

Trakya Üniversitesi, Genel Sekreteri ve Daimi Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği’nin (BUA) Yönetim Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptı. 92 üyesiyle Balkanlar’ın en büyük yükseköğretim birliği olan Balkan Üniversiteler Birliği’nin (BUA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, BUA 2024 yılı Başkanı Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha, BUA Önceki Dönem Başkanı Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Trakya Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Tiran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Berdard Dosti katılırken, Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sorin Costreie uzaktan bağlantı ile toplantıda yer aldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA Yönetim Kurulu üyelerini Trakya Üniversitesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Balkan coğrafyasından Üniversite temsilcileriyle yüz yüze temaslara verdiği öneminin altını çizdi. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA 2024 yılı Başkanı Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Tiran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Bernard Dosti ve Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sorin Costreie’ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek, BUA hakkında bilgiler verdi. 2023 yılı BUA Başkanı Rektör Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic’e başarılı geçen VII. BUA Toplantısı için teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA üyesi üniversitelerin birbirlerini tanımaları için yüz yüze temasların önemli olduğunu, ortak kültür, tarih ve coğrafya gibi birçok unsuru paylaşan bu üyelerin sorunların çözümü noktasında başvurulması gereken yerin uzaklarda değil yanı başımızda olduğunu vurguladı. 2023 yılı BUA Tuzla Toplantısı sonrasında BUA üye sayısının 92’e ulaştığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2024 yılında gerçekleşecek BUA Tiran Toplantısı sonrası ise bu sayının 100’ü geçmesini beklediklerini dile getirdi.

2024 yılı BUA Başkanı Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha, BUA 2024 yılı Başkanı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek birliği daha ileriye taşıma noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ve daha önceki BUA Toplantılarındaki tecrübelerin bu noktada yol gösterici olacağını sözlerine ekledi.

Tuzla Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahi, BUA Toplantısında izlemiş oldukları yolu ve tecrübeleri dile getirerek, yeni üye kazandırılması ve toplantı programının oluşturulması hususunda Tuzla Üniversitesinin tecrübelerinden bahsetti.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA üye ülkeleri arasında dengenin de sağlanması adına az üyeye sahip ülkelere yeni üniversiteler kazandırılmasının önemine değinerek, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya gibi ülkelerden birliğe yeni üyelerin eklenmesi yönünde çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Türkiye’den hali hazırda 3 üniversitenin BUA üyesi olma yönünde taleplerinin olduğunu, Tiran’da gerçekleşecek Genel Kurul ile yeni başvurulara yönelik yapılacak oylama neticesinde üyelik durumlarının netlik kazanacağının altını çizdi.

BUA 2025 yılı Başkanı’nın belirlenmesi hususunun da görüşüldüğü toplantının asıl gündem maddesini VIII. BUA Toplantısının programının konuşulması oldu. Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha tarafından önerilen BUA VIII. Toplantısının 3-4 Haziran 2024 tarihinde Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi teklifi BUA Yönetim Kurulu üyelerince kabul edildi. Toplantının şekline ilişkin ise Tuzla Üniversitesinde uygulanan formatın benzerinin uygulanmasına karar verilerek, ilk gün bilimsel bir panel, ikinci gün ise bilimsel bir panel ve BUA Genel Kurul Toplantısı’nın yapılması kararlaştırıldı.

BUA VIII. Toplantısının ana gündemi ve programı belirlendikten sonra alt-çalışma grupları ve diğer ayrıntıları içeren bir çerçeve çizilmesi yönünde adımlar atılacağı belirtildi. Ayrıca toplantı yeri, lojistik detaylar, davetli konuşmacılar, oturum başkanları ve katılımcılar gibi hususların netlik kazanmasının ardından toplantının taslağının BUA üyeleri ile paylaşılacağı ifade edildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, katılımları dolayısıyla tüm BUA Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek Tiran Üniversitesinin BUA 2024 Başkanlığında başarılar dilediğini ve her adımda desteği esirgemeyeceklerinin altını çizdi.

Toplantı hediye takdimi ile son buldu.

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