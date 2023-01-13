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Balıkesir'de öğrenciler şokta! Ulaşıma yüzde 75 indirim

EĞİTİM 13.01.2023, 08:12
Balıkesir'de öğrenciler şokta! Ulaşıma yüzde 75 indirim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında öğrencilere yaptığı ulaşım desteği yüzleri güldürüyor. Balıkesir’de öğrenciler özel işletilen minibüslere yüzde 75’e varan indirimlerle biniyor.BALIKESİR (İGFA) - Öğrenci Dostu Şehir Balıkesir’in inşası noktasında birçok projeyi hayata geçiren Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın öğrencilere yaptığı büyük ulaşım desteği ailelerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan KYK-Kampus Hattı sefer ücretini, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2.80 TL’ye kadar düşüren Başkan Yücel Yılmaz, bu kez de öğrencilere 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı için yaklaşık aylık olarak 3 milyon lira, eğitim öğretim süresi sonuna kadar da 25 milyon TL’lik ulaşım desteği sağlıyor. 1 Ocak itibariyla yürürlüğe giren tarife kapsamında, ilçeler arası mesafe ve biniş oranlarına göre hesaplanan 19 hatta, BALKART kullanan öğrenciler için yüzde 40 ile yüzde 75 arasında indirimli biniyor. 

İlçelerden özel işletilen minibüslerle Balıkesir’e gelen öğrenciler, “Haftada en az 3 kez minibüsleri kullanıyoruz. Fiyatların düşmesi çok iyi oldu, kalan parayı kendi özel ihtiyaçlarımıza ayırabiliyoruz.  Her şey zamlanırken fiyatların yarı fiyatına inmesine çok şaşırdık. Öğrencileri düşündüğü için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu. 

İNDİRİM UYGULANAN HATLAR VE ESKİ-YENİ FİYATLAR Savaştepe – Balıkesir 23 TL’den 10 TL’ye, İvrindi – Balıkesir 18’TL’den 8 TL’ye, Kepsut – Balıkesir 17’TL’den 7 TL’ye, Kepsut – Dursunbey 35,5’TL’den 18 TL’ye, Dursunbey – Balıkesir 40’TL’den 20 TL’ye, Susurluk – Balıkesir 20’TL’den 10TL’ye, Susurluk-Bandırma 26 TL’den 13 TL’ye, Erdek – Bandırma 12 TL’den 6 TL’ye, Karşıyaka – Tatlısu – Bandırma 12 TL’den 6 TL’ye, Gönen – Bandırma 23 TL’den 11,50 TL’ye, Manyas – Bandırma 23.50 TL’den 11,75 TL’ye, Manyas-Gönen 17.50 TL’den 8,75 TL’ye, Bigadiç – Balıkesir 28 TL’den 10 TL’ye, Bigadiç Çağış Kampüs 16 TL’den 4 TL’ye, Sındırgı – Balıkesir 30 TL’den 15 TL’ye, Sındırgı – Bigadiç 19 TL’den 10 TL’ye, Balya-Balıkesir 25 TL’den 12,50TL’ye, Havran-Burhaniye 9TL’den 5 TL’ye, Havran -  Edremit 5.5 TL’den 3 TL’ye düştü. 

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